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Коммерсантъ FM
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WP: на передаче Украине западных танков и истребителей F-16 настоял Блинкен

Госсекретарь Энтони Блинкен был «главной силой» в администрации президента США, добивавшейся предоставления Украине американских истребителей F-16, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, господин Блинкен «сыграл аналогичную роль», когда НАТО «встало в тупик» по поводу того, поставлять ли Киеву современные танки.

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Речь идет о ситуации этой зимой, когда Энтони Блинкен смог уговорить Белый дом передать ВСУ американские танки M1 Abrams, несмотря на сопротивление Пентагона. Это позволило европейским союзникам и в первую очередь Германии, начать поставки танков Leopard.

WP уточняет, что согласие Вашингтона на передачу F-16 ВСУ также было «результатом постоянного давления» со стороны союзников, Конгресса США и президента Украины Владимира Зеленского.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Накануне в администрации США заявили, что американский президент Джо Байден поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению F-16. Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о том, кто поставит Украине самолеты. По мнению администрации США, «прямо сейчас время для F-16 на поле боя еще не настало», но они потребуются в будущем. Еще в феврале господин Байден отказывался поставлять F-16, заявив, что они должны остаться в США. В мае Великобритания и Нидерланды договорились создать коалицию для поставок F-16 Украине.

О развитии ситуации на Украине — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Лаура Кеффер

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