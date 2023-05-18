NYT: конгрессмены в письме попросили Байдена разрешить поставку Украине истребителей F-16

Группа из 14 американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США направила президенту страны Джо Байдену письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16, сообщает газета The New York Times со ссылкой на текст обращения.

«По изначальным колебаниям наших союзников в вопросе поставки танков Украине мы смогли убедиться, что руководящая роль США необходима в предоставлении Киеву дополнительных ресурсов и новых средств. В частности, истребителей F-16», — отмечается в обращении членов Конгресса к Джо Байдену.

Члены Конгресса считают, что поставка истребителей Украине необходима, чтобы завершить конфликт на Украине «на справедливых условиях».

Власти Украины говорили, что стране нужно около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказывался поставлять F-16, несмотря на неоднократные запросы Украины. Великобритания и Нидерланды объявили о создании коалиции для поставок F-16 на Украину. В Германии не исключали поставки Киеву немецких истребителей.

18 мая газета Politico сообщила, что министерство обороны США «не против» передачи Украине истребителей F-16, однако сроки их поставки Киеву остаются под вопросом. Кроме того, одобрить поставку истребителей еще должны «на политическом уровне». При этом власти США не разрешают начать обучение украинских пилотов управлению F-16 из-за дороговизны самолета.

Подробнее об обсуждении поставок истребителей на Украину — в материале «Ъ» «Лондон дал ученью свет».

Александр Кислов