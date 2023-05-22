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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 453-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 22 мая

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним на саммите G7. Евросоюз не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки. Российское подразделение нефтесервисной компании Weatherford намерено продолжать деятельность в РФ, несмотря на западные санкции, узнал «Ъ». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:48. ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ задержала 25-летнего жителя Оренбургской области, готовившего по указанию спецслужб Украины теракты в военкомате и отделе ФСБ.

9:45. Замглавы МИД РФ Рябков о возможности поставок F-16 Киеву: для РФ было ясно, что вся номенклатура вооружений рано или поздно окажется на Украине.

9:45. Замглавы МИД Рябков, комментируя заявления США о возможных ударах Киева по Крыму, заявил, что Россия найдет способ, как не допустить этого.

9:44. Власти Австрии сохраняют неформальный канал общения с Россией и выступают за продолжение диалога с ней, заявил глава австрийского МИДа Александр Шалленберг.

9:23. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность электростанции в преддверии украинского контрнаступления.

8:52. Собственное электропитание Запорожской АЭС осуществляется от дизельных генераторов, сообщается в Telegram-канале станции. Уточняется, что произошло отключение линии Днепровской ЛЭП напряжением 750 кВ.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:52. Республика Сербская (входит в Боснию и Герцеговину) готова оплачивать российский газ в рублях, заявил глава ее представительства в РФ Душко Перович.

8:51. Россия получила просьбу сделать исключения в отношении заблокированных счетов филиалов института им. Гете в России, чтобы он смог платить зарплату сотрудникам и оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

8:51. Посол РФ в США Анатолий Антонов предостерег Вашингтон «от легковесности суждений по Крыму». Он считает, что США должны отдавать себе отчет в ответных действиях России на одобрение ударов Украины по полуострову американским оружием.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 452-й

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