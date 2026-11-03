Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке ВСУ на гражданский автомобиль

За последние две недели это уже третий сотрудник ЗАЭС, погибший в результате обстрелов. 30 октября стало известно о гибели сварщика станции, который попал под удар БПЛА во время поездки на электросамокате по городу. По данным ЗАЭС, начиная с апреля число погибших сотрудников достигло 13 человек. Еще более 50 сотрудников получили тяжелые ранения и травмы.