Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке ВСУ на гражданский автомобиль
Сотрудница Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погибла в результате атаки беспилотника, сообщила пресс-служба станции. Удар пришелся по движущемуся автомобилю, в котором вместе с девушкой находился еще один человек.
Коллектив Запорожской АЭС выразил соболезнования семьям погибших. «За каждой такой потерей — семья, близкие, коллеги. Это боль всего нашего коллектива. Атаки на гражданские автомобили, убийства мирных людей — целенаправленный терроризм. Люди не должны становиться мишенями», — отмечается в сообщении ЗАЭС.
За последние две недели это уже третий сотрудник ЗАЭС, погибший в результате обстрелов. 30 октября стало известно о гибели сварщика станции, который попал под удар БПЛА во время поездки на электросамокате по городу. По данным ЗАЭС, начиная с апреля число погибших сотрудников достигло 13 человек. Еще более 50 сотрудников получили тяжелые ранения и травмы.
Запорожская АЭС расположена вблизи города Энергодара. И станция, и город находятся под российским контролем с 2022 года, однако удары со стороны ВСУ продолжаются. В конце октября мэр города Максим Пухов заявил, что из-за постоянных атак Энергодар оказался на грани гуманитарной катастрофы: город покинула половина жителей, вторая половина уже полтора месяца живет без газа. По его словам, ВСУ пытаются организовать Энергодару транспортную блокаду, минируя автодороги и нанося удары по гражданскому транспорту.