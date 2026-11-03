Количество новых дел о банкротстве компаний выросло на 29% в третьем квартале

За январь—сентябрь 2026 года число признанных банкротами компаний увеличилось на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — почти до 5,4 тыс. процедур. Количество начатых за девять месяцев новых дел о несостоятельности юрлиц (по числу процедур наблюдения) выросло еще заметнее — на 23,6%, составив 4,6 тыс., сообщил Федресурс. Непосредственно в третьем квартале банкротами были признаны 1,8 тыс. организаций, что на 18,5% больше год к году. Число процедур наблюдения составило 1,6 тыс. — рост на 28,9%.