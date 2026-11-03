Количество новых дел о банкротстве компаний выросло на 29% в третьем квартале
За январь—сентябрь 2026 года число признанных банкротами компаний увеличилось на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — почти до 5,4 тыс. процедур. Количество начатых за девять месяцев новых дел о несостоятельности юрлиц (по числу процедур наблюдения) выросло еще заметнее — на 23,6%, составив 4,6 тыс., сообщил Федресурс. Непосредственно в третьем квартале банкротами были признаны 1,8 тыс. организаций, что на 18,5% больше год к году. Число процедур наблюдения составило 1,6 тыс. — рост на 28,9%.
Итоги первого полугодия уже показывали рост корпоративных банкротств. На сохранение тенденции указывает увеличение числа публикаций в ЕФРСБ о намерении подать заявление о несостоятельности: от самих должников — на 35,6% год к году, от кредиторов — на 13,6%. Инициаторами дел о банкротстве юрлиц чаще всего выступают кредиторы, хотя в третьем квартале их доля снизилась с 66,7% в 2025 году до 58,4% в 2026-м. Доля начатых в этот период дел по обращениям ФНС выросла с 15,6% до 24,2%. Сами компании подавали на свое банкротство в 17,2% случаев.
«Если оценивать квартальную динамику числа банкротств год к году, волатильность этого показателя традиционно высока. При этом на всем периоде сбора статистики текущие значения все еще остаются исторически низкими»,— отмечает руководитель Федресурса Алексей Юхнин. По данным ЕФРСБ, число признанных банкротами компаний за девять месяцев 2026 года (5,4 тыс.) все еще на треть (31,7%) меньше среднего показателя за аналогичные периоды 2012–2025 годов — 7,85 тыс.
Первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников напоминает о принятых в июле поправках, направленных на комплексное реформирование института банкротства. Закон вводит механизмы полноценной реструктуризации долгов. Его ключевая задача, уточнил господин Колесников, «дать компаниям работающие правовые механизмы, позволяющие урегулировать задолженность и выйти из кризиса, сохранив бизнес». «Сейчас мы обсуждаем вопрос ускорения вступления в силу положений о добанкротной санации»,— отметил замминистра.