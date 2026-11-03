Первые итоги промежуточных выборов в Конгресс США: голосование, сбои и заявления
Как проходит голосование
Минюст США впервые направил наблюдателей за выборами во все 50 штатов. Об этом написано в сообщении на сайте ведомства.
Избирательные участки начали работу в 5:00-7:00 (13:00-15:00 мск), а закроются в 18:00-20:00 (02:00-4:00 мск). Первыми открылись участки в ряде восточных штатов, в том числе в Вермонте, Коннектикуте, Мэне, Нью-Йорке и Нью-Джерси, а также в отдельных районах Кентукки и Индианы. Последними закроются участки на Аляске.
Голосование в Вашингтоне проходит спокойно, передает корреспондент «РИА Новости». В Нью-Йорке корреспондент ТАСС отмечает высокую активность избирателей с утра.
Власти США пригрозили нелегалам арестами при попытке проголосовать на выборах в Конгресс. Об этом заявили «РИА Новости» в министерстве внутренней безопасности страны (DHS).
В штате Миннесота установлен рекорд по досрочному голосованию на промежуточных выборах в истории штата — проголосовали более 886 тыс. жителей.
Технические сбои с электронным считыванием бюллетеней зафиксированы в штате Нью-Йорк, где идет одна из ключевых гонок в Палату представителей. Республиканцы и демократы в штате Нью-Йорк требуют централизовать подсчет голосов из-за сбоев. В окружном избиркоме заявили, что избиратели смогут проголосовать без использования машин.
21 избирательный участок перенесли или объединили во Флориде из-за опасности наводнения и введенного чрезвычайного положения, сообщает CNN.
Некоторые избиратели во Флориде не смогли проголосовать из-за сбоя в программном обеспечении. Сбой был устранен в течение 20 минут, передает NBC News. Тех, кто не проголосовал, призывают вернуться на участки до их закрытия.
Избирательные участки в Вирджинии не требуют подтверждения наличия гражданства США, а лишь предъявления удостоверения личности (ID), передает корреспондент «РИА Новости». Такой порядок голосования неоднократно критиковали республиканцы во главе с Трампом.
В штате Джорджия жители округа Фултон получили ложные сообщения о переносе избирательных участков, сообщили местные власти в X. Также возникали проблемы с работой оборудования для подсчета голосов.
В Техасе время ожидания на более 10 избирательных участках достигло двух часов, пишет CNN. В соцсетях причиной назвали технические проблемы, власти штата отказались комментировать эти сообщения.
Житель Оклахомы обвинен в рассылке конвертов с подозрительным порошком политикам и должностным лицам, чтобы запугать их. Об этом сообщило AP.
В Толедо штата Огайо поступали сообщения об угрозе взрыва на избирательных участках. Прибывшие саперы со служебными собаками не нашли взрывчатых веществ, сообщило NBC News.
Кто побеждает
Трамп написал в Truth Social о победе республиканца Тони Ада на острове Гуам впервые с 2014 года. По предварительным данным, он опережает демократку Терезу Терлайе на 1 тыс. голосов.
Что говорят американские политики
Президент США Дональд Трамп отметил важность этих выборов в истории Америки. «Они самые важные, потому что мы действительно вновь сделали Америку великой»,— сказал он в эфире телеканала Fox.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер «с тревожным оптимизмом» смотрит на прогнозы о возможном возвращении контроля над Сенатом. Он пообещал журналистам, что Демпартия сосредоточится на наиболее актуальных проблемах избирателей в случае победы.
Кандидат в сенаторы от Республиканской партии в штате Мичиган Майк Роджерс заявил, что «очень доволен тем, как прошла его кампания».
CNN описывает настроение в Белом доме как «осторожно оптимистичное». «Вечный оптимист» Трамп, по словам одного из чиновников, был «в прекрасном расположении духа».
Как реагируют рынки
Основные фондовые индексы США преимущественно растут, следует из данных торгов.
Цена бензина в США поднялась выше $4 за галлон (примерно 3,8 л), по данным GasBuddy и Американской автомобильной ассоциации (AAA). Это самая высокая цена для дня выборов за всю историю.
Мемкойн Трампа снижается почти на 2%, до $1,6.
Рост акций Trump Media превышал 5% на бирже Nasdaq, следует из данных торгов.
Кого и как выбирают
Новому составу Конгресса предстоит проработать с Трампом до конца его срока (2028 год). Члены Палаты представителей избираются на два года, сенаторы — на шесть лет.
По итогам выборов будут распределены все 435 мест в Палате представителей и 35 кресел в Сенате из 100. 33 сенатора избираются на очередной срок, еще два места будут замещены по итогам специальных выборов во Флориде и Огайо.
В нынешнем составе Сената у республиканцев 53 места из 100, и демократам нужно отыграть 4: при раскладе 50 на 50 решающий голос остается у вице-президента Джея Ди Вэнса.
В 36 штатах выбирают губернаторов. Также состоятся голосования за представителей региональных законодательных собраний, местных органов власти и референдумы.
Выборы в конгресс проходят в два этапа: сначала кандидаты участвуют в предварительном голосовании, затем проходят всеобщие выборы.
Подведение итогов может занять несколько дней, в частности из-за необходимости обработки бюллетеней, направленных по почте.
По данным NBC News, до 3 ноября досрочно или по почте проголосовали 52,2 млн американцев, или около пятой части избирателей (46% — зарегистрированные демократы, 35% — республиканцы).
Опросы показывали, что контроль над нижней палатой Конгресса заберут демократы с большим преимуществом.
Ключевых штатов, где решается судьба Сената, восемь (Техас, Огайо, Мэн, Аляска, Мичиган, Айова, Канзас, Южная Каролина). В семи из них демократы лидируют, хотя почти везде в пределах статистической погрешности.
На биржах прогнозов Kalshi и Polymarket шансы демократов на нижнюю палату оцениваются в 93–95%, на верхнюю — в 72%.