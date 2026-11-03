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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Первые итоги промежуточных выборов в Конгресс США: голосование, сбои и заявления

Трамп назвал нынешние выборы в Конгресс самыми важными в истории США
Обновлено
3 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей. Фактически выборы являются общенациональным референдумом о доверии президенту Дональду Трампу, рейтинг которого бьет антирекорды. Сейчас обе палаты находятся под контролем Республиканской партии. По опросам демократы получают большинство в Палате представителей, а исход битвы за Сенат не так очевиден. Главное о выборах в Конгресс — в подборке «Ъ».
Голосование на избирательном участке в Мичигане

Голосование на избирательном участке в Мичигане

Brian Snyder / Reuters

Как проходит голосование

  • Минюст США впервые направил наблюдателей за выборами во все 50 штатов. Об этом написано в сообщении на сайте ведомства.

  • Избирательные участки начали работу в 5:00-7:00 (13:00-15:00 мск), а закроются в 18:00-20:00 (02:00-4:00 мск). Первыми открылись участки в ряде восточных штатов, в том числе в Вермонте, Коннектикуте, Мэне, Нью-Йорке и Нью-Джерси, а также в отдельных районах Кентукки и Индианы. Последними закроются участки на Аляске.

  • Голосование в Вашингтоне проходит спокойно, передает корреспондент «РИА Новости». В Нью-Йорке корреспондент ТАСС отмечает высокую активность избирателей с утра.

Как устроены промежуточные выборы в США

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  • Власти США пригрозили нелегалам арестами при попытке проголосовать на выборах в Конгресс. Об этом заявили «РИА Новости» в министерстве внутренней безопасности страны (DHS).

  • В штате Миннесота установлен рекорд по досрочному голосованию на промежуточных выборах в истории штата — проголосовали более 886 тыс. жителей.

  • Технические сбои с электронным считыванием бюллетеней зафиксированы в штате Нью-Йорк, где идет одна из ключевых гонок в Палату представителей. Республиканцы и демократы в штате Нью-Йорк требуют централизовать подсчет голосов из-за сбоев. В окружном избиркоме заявили, что избиратели смогут проголосовать без использования машин.

  • 21 избирательный участок перенесли или объединили во Флориде из-за опасности наводнения и введенного чрезвычайного положения, сообщает CNN.

  • Некоторые избиратели во Флориде не смогли проголосовать из-за сбоя в программном обеспечении. Сбой был устранен в течение 20 минут, передает NBC News. Тех, кто не проголосовал, призывают вернуться на участки до их закрытия.

  • Избирательные участки в Вирджинии не требуют подтверждения наличия гражданства США, а лишь предъявления удостоверения личности (ID), передает корреспондент «РИА Новости». Такой порядок голосования неоднократно критиковали республиканцы во главе с Трампом.

  • В штате Джорджия жители округа Фултон получили ложные сообщения о переносе избирательных участков, сообщили местные власти в X. Также возникали проблемы с работой оборудования для подсчета голосов.

  • В Техасе время ожидания на более 10 избирательных участках достигло двух часов, пишет CNN. В соцсетях причиной назвали технические проблемы, власти штата отказались комментировать эти сообщения.

  • Житель Оклахомы обвинен в рассылке конвертов с подозрительным порошком политикам и должностным лицам, чтобы запугать их. Об этом сообщило AP.

  • В Толедо штата Огайо поступали сообщения об угрозе взрыва на избирательных участках. Прибывшие саперы со служебными собаками не нашли взрывчатых веществ, сообщило NBC News.

Кто побеждает

  • Трамп написал в Truth Social о победе республиканца Тони Ада на острове Гуам впервые с 2014 года. По предварительным данным, он опережает демократку Терезу Терлайе на 1 тыс. голосов.

Что говорят американские политики

  • Президент США Дональд Трамп отметил важность этих выборов в истории Америки. «Они самые важные, потому что мы действительно вновь сделали Америку великой»,— сказал он в эфире телеканала Fox.

  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер «с тревожным оптимизмом» смотрит на прогнозы о возможном возвращении контроля над Сенатом. Он пообещал журналистам, что Демпартия сосредоточится на наиболее актуальных проблемах избирателей в случае победы.

  • Кандидат в сенаторы от Республиканской партии в штате Мичиган Майк Роджерс заявил, что «очень доволен тем, как прошла его кампания».

  • CNN описывает настроение в Белом доме как «осторожно оптимистичное». «Вечный оптимист» Трамп, по словам одного из чиновников, был «в прекрасном расположении духа».

Как реагируют рынки

  • Основные фондовые индексы США преимущественно растут, следует из данных торгов.

  • Цена бензина в США поднялась выше $4 за галлон (примерно 3,8 л), по данным GasBuddy и Американской автомобильной ассоциации (AAA). Это самая высокая цена для дня выборов за всю историю.

  • Мемкойн Трампа снижается почти на 2%, до $1,6.

  • Рост акций Trump Media превышал 5% на бирже Nasdaq, следует из данных торгов.

Кого и как выбирают

  • Новому составу Конгресса предстоит проработать с Трампом до конца его срока (2028 год). Члены Палаты представителей избираются на два года, сенаторы — на шесть лет.

  • По итогам выборов будут распределены все 435 мест в Палате представителей и 35 кресел в Сенате из 100. 33 сенатора избираются на очередной срок, еще два места будут замещены по итогам специальных выборов во Флориде и Огайо.

В нынешнем составе Сената у республиканцев 53 места из 100, и демократам нужно отыграть 4: при раскладе 50 на 50 решающий голос остается у вице-президента Джея Ди Вэнса.

  • В 36 штатах выбирают губернаторов. Также состоятся голосования за представителей региональных законодательных собраний, местных органов власти и референдумы.

  • Выборы в конгресс проходят в два этапа: сначала кандидаты участвуют в предварительном голосовании, затем проходят всеобщие выборы.

  • Подведение итогов может занять несколько дней, в частности из-за необходимости обработки бюллетеней, направленных по почте.

  • По данным NBC News, до 3 ноября досрочно или по почте проголосовали 52,2 млн американцев, или около пятой части избирателей (46% — зарегистрированные демократы, 35% — республиканцы).

  • Опросы показывали, что контроль над нижней палатой Конгресса заберут демократы с большим преимуществом.

  • Ключевых штатов, где решается судьба Сената, восемь (Техас, Огайо, Мэн, Аляска, Мичиган, Айова, Канзас, Южная Каролина). В семи из них демократы лидируют, хотя почти везде в пределах статистической погрешности.

  • На биржах прогнозов Kalshi и Polymarket шансы демократов на нижнюю палату оцениваются в 93–95%, на верхнюю — в 72%.

Конгресс США
США

Авторы

  • Анна Токарева
    Анна Токарева
    руководитель группы выпуска