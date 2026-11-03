Первые итоги промежуточных выборов в Конгресс США: голосование, сбои и заявления

Власти США пригрозили нелегалам арестами при попытке проголосовать на выборах в Конгресс. Об этом заявили «РИА Новости» в министерстве внутренней безопасности страны (DHS).

В штате Миннесота установлен рекорд по досрочному голосованию на промежуточных выборах в истории штата — проголосовали более 886 тыс. жителей.

Технические сбои с электронным считыванием бюллетеней зафиксированы в штате Нью-Йорк, где идет одна из ключевых гонок в Палату представителей. Республиканцы и демократы в штате Нью-Йорк требуют централизовать подсчет голосов из-за сбоев. В окружном избиркоме заявили, что избиратели смогут проголосовать без использования машин.

21 избирательный участок перенесли или объединили во Флориде из-за опасности наводнения и введенного чрезвычайного положения, сообщает CNN.

Некоторые избиратели во Флориде не смогли проголосовать из-за сбоя в программном обеспечении. Сбой был устранен в течение 20 минут, передает NBC News. Тех, кто не проголосовал, призывают вернуться на участки до их закрытия.

Избирательные участки в Вирджинии не требуют подтверждения наличия гражданства США, а лишь предъявления удостоверения личности (ID), передает корреспондент «РИА Новости». Такой порядок голосования неоднократно критиковали республиканцы во главе с Трампом.

В штате Джорджия жители округа Фултон получили ложные сообщения о переносе избирательных участков, сообщили местные власти в X. Также возникали проблемы с работой оборудования для подсчета голосов.

В Техасе время ожидания на более 10 избирательных участках достигло двух часов, пишет CNN. В соцсетях причиной назвали технические проблемы, власти штата отказались комментировать эти сообщения.

Житель Оклахомы обвинен в рассылке конвертов с подозрительным порошком политикам и должностным лицам, чтобы запугать их. Об этом сообщило AP.