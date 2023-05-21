Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

В приграничном с Украиной Белгородском районе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник (БПЛА). Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пострадавших нет, а оперативные службы уточняют последствия на земле.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины: только за сутки по 15 населенным пунктам региона было выпущено более 100 снарядов. Позднее в двух приграничных селах снаряды повредили два дома и офис семейного врача.

Помимо артиллерийских и минометных обстрелов различные районы Белгородской области подвергаются атакам беспилотников. В пятницу, 19 мая, в областном центре БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже многоквартирного дома. На прошлой неделе два беспилотника повредили два жилых дома в Белгородском районе.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж