Белгородский губернатор Гладков решил ежедневно публиковать сводку обстрелов в ответ на фейки

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков решил публиковать дайджест обстрелов за сутки. Он объяснил это решение ростом количества фейков об атаках на регион со стороны Украины. По словам губернатора, за прошедшие сутки примерно по 15 населенным пунктам области было выпущено более 100 снарядов, в том числе артиллерийские и минометные.

Как сообщил Вячеслав Гладков в Telegram, за сутки под обстрел попали:

Белгородский район: село Щетиновка — 7 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район: хутор Лозовая Рудка, село Богун-Городок, село Цаповка — всего 4 минометных обстрела. Пострадавших и разрушений нет.

Волоконовский район: хутор Шаховка, село Тишанка и хутор Старый — всего 24 минометных обстрела. Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский городской округ: село Дроновка, Новостроевка-2 (рядом с АГС) — всего 35 обстрелов.

Краснояружский район: поселок Красная Яруга — прилет 11 снарядов, в селе Староселье — 6 прилетов. Разрушений нет.

Один житель на границе села Графовка получил минно-взрывную травму правой ноги.

Шебекинский городской округ: село Архангельское, хутор Балки, село Муром, город Шебекино — обстрел из РСЗО, снаряды попали на полигон ТБО — всего 37 обстрелов в округе. Пострадавших нет.

Таким образом, всего Белгородская область за сутки была обстреляна 113 снарядами.

Анастасия Ларина