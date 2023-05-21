Два дома и офис семейного врача пострадали при обстреле приграничных районов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле нескольких населенных пунктов региона со стороны Украины. В Волоконовском районе в селе Тишанка снаряд попал в офис семейного врача. В здании выбило окно и посекло кровлю.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка осколки снарядов повредили два частных домовладения, у которых посечены кровля, забор и фасад. В четверг, 18 мая, после обстрела этого населенного пункта загорелась лесополоса.

Приграничные с Украиной районы Белгородской области ежедневно подвергаются обстрелам. За прошедшие сутки примерно по 15 населенным пунктам области было выпущено более 100 снарядов, в том числе артиллерийских и минометных, сообщал губернатор. Из-за регулярного появления недостоверной информации о происходящем губернатор Вячеслав Гладков решил каждый день публиковать сводку обстрелов.

Сергей Толмачев, Воронеж