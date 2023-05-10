Два дома под Белгородом пострадали в результате атаки беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередной атаке беспилотников на приграничный Белгородский район. Она привела к повреждению двух жилых домов.

По словам главы региона, два беспилотника «сдетонировали и упали» в частном жилом секторе. Пострадавших нет, но в двух жилых домах выбиты окна, посечены заборы у домов. Поврежден еще и один автомобиль. На место выехали оперативные службы.

В ночь на сегодня, 10 мая, беспилотник упал в белгородском селе Ольховатка. Повреждения там получили два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль. Также сегодня, 10 мая, система ПВО сбила беспилотник в Курской области.

В Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, действуют режим желтого уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Некоторые районы области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж