В Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в расположенном в 40 км от границы Белгороде беспилотник упал во дворе многоквартирного дома.

В своем Telegram-канале он уточнил, что БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. В результате происшествия нет пострадавших и разрушений. На место прибыли взрывотехники и оперативная группа.

Ранее сегодня, 19 мая, система противовоздушной обороны сбила беспилотник в приграничном Белгородском районе. В результате этого также никто не пострадал. При обстреле Валуйского городского округа ранен мужчина.

Сергей Толмачев, Воронеж