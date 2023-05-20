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Зеленский признал, что поставки истребителей на Украину не произойдут быстро

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил союзников за решение передать Киеву истребители F-16. При этом он признал, что поставки не произойдут быстро, передает телеканал ZDF.

«Я очень счастлив. Спасибо. Спасибо нашим партнерам. Это поможет нашему обществу защищать наших людей, дома и семьи. Я не думаю, что это решение означает, что завтра у нас будут все эти средства защиты. Нам нужно подготовиться. Но тем не менее это отличное решение»,— сказал Владимир Зеленский на саммите G7 в Хиросиме.

Ранее сегодня, 20 мая, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что страны Запада «уже практически приняли» решение о передаче Украине истребителей F-16. По его словам, сейчас «решаются вопросы, как это логистически запустить».

Накануне в администрации США заявили, что Джо Байден поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению F-16. Ожидается, что Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о том, кто поставит Киеву самолеты. По данным The Washington Post, на передаче Украине F-16 настоял госсекретарь Энтони Блинкен. МИД РФ пригрозил Западу «колоссальными» рисками в случае поставок истребителей Киеву.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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