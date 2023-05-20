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Коммерсантъ FM
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В офисе Зеленского заявили, что решение о передаче F-16 Украине уже принято

Страны Запада «уже практически приняли» решение о передаче Украине истребителей F-16 Украине, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, сейчас «решаются вопросы, как это логистически запустить».

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

«Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы поняли это — (западные.— "Ъ") страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16»,— сказал господин Подоляк в интервью украинскому 24 каналу (цитата по ТАСС).

Накануне в администрации США заявили, что Джо Байден поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению F-16. Ожидается, что Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о том, кто поставит Киеву самолеты. По данным The Washington Post, на передаче Украине F-16 настоял госсекретарь Энтони Блинкен. МИД РФ пригрозил Западу «колоссальными» рисками в случае поставок истребителей Киеву.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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