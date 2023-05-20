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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 451-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 20 мая

Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму на саммит G7. Ночью были взрывы в Киеве и Мариуполе. The Washington Post пишет, что больше других в США на передаче Украине западных танков и самолетов настаивал госсекретарь Энтони Блинкен. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:04. G7 ускорят поэтапный отказ от зависимости от российских энергоносителей — заявление.

11:28. Лидеры G7 в итоговом заявлении вновь подтвердили намерение поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

11:27. Глава парламента Крыма Владимир Константинов утверждает, что процесс передачи полуострова Украинской СССР в 1954 году так и не был правильно юридически оформлен.

11:27. Госсекретарь Энтони Блинкен был «главной силой» в администрации президента США, добивавшейся предоставления Украине американских истребителей F-16, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, господин Блинкен «сыграл аналогичную роль», когда НАТО «встало в тупик» по поводу того, поставлять ли Киеву современные танки.

11:26. США при военной поддержке Украины действуют таким образом, чтобы не допустить третьей мировой войны, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Так он ответил на вопрос о рисках эскалации конфликта на Украине после решения Вашингтона поддержать обучение украинских пилотов управлению F-16.

11:26. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель Краснояружского района в 300 метрах от границы наступил на мину и потерял ногу. По словам мужчины, он шел ночью на рыбалку, когда наткнулся на мину.

11:26. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Японию на саммит G7. В аэропорт Хиросимы его доставил правительственный самолет Франции.

11:26. Президент США Джо Байден намерен на полях саммита G7 обсудить с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию на Украине. Об этом сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

11:26. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме объявит о выделении Украине $375 млн военной помощи, сообщили источники Reuters и Politico. В него войдут боеприпасы для артиллерии, бронетехника и противотанковые вооружения.

11:25. В направлении Мариуполя было выпущено четыре дальнобойные ракеты, сообщило представительство Донецкой народной республики в «Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины».

11:25. В Киеве ночью звучали взрывы и работала ПВО.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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