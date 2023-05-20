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Коммерсантъ FM
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МИД РФ пригрозил Западу «колоссальными» рисками в случае поставок F-16 Украине

Западные страны столкнутся с «колоссальными рисками», если поставят Украине истребители F-16, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, Россия в своем планировании будет учитывать возможность передачи истребителей.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей»,— сказал замминистра на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (цитата по ТАСС).

Вчера, 19 мая, телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что на саммите лидеров G7 в Хиросиме президент США Джо Байден поддержал союзнические программы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

В Белом доме считают, что сейчас время для использования истребителей F-16 на поле боя еще не настало, но они потребуются в будущем. В феврале Джо Байден отказывался поставлять F-16, и говорил, что они должны остаться в США. В мае власти Великобритании и Нидерландов решили создать коалицию для поставок истребителей F-16 Украине.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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