Правительство Грузии разрешило президенту выступить в Европарламенте

Президент Грузии Саломе Зурабишвили получила разрешение от правительства на поездку в Брюссель, где она планирует выступить перед Европарламентом. Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что визит президента в Брюссель может нанести ущерб стремлению страны в Евросоюз.

«Разрешение дано. Недавно пришел положительный ответ от администрации правительства»,— сказала представительница администрации президента Грузии ТАСС.

Госпожа Зурабишвили планировала выступить перед депутатами Европарламента в середине апреля в Страсбурге. Она отложила поездку из-за искусственной задержки в процессе согласования с правительством, утверждали в администрации президента. Кабмин заявлял, что не препятствовал визиту. В последний раз президент Грузии выступал перед Европарламентом в 2010 году.

Саломе Зурабишвили критикует правительство в связи с решениями по России и Украине. Она называла провокацией отмену Россией визового режима для граждан Грузии и призвала в ответ ввести трехмесячные визы для россиян. Однако правительство приветствует решение Москвы, а авиационные власти выдают разрешения на полеты российских авиакомпаний.

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