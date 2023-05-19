Правящая партия опасается, что поездка президента Грузии в Брюссель повредит планам по вхождению в ЕС

Поездка президента Грузии Саломе Зурабишвили в Брюссель могут нанести ущерб стремлению страны в Евросоюз, заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что правительство имеет полное право не допустить этого визита. Предполагается, что госпожа Зурабишвили выступит перед евродепутатами 31 мая.

По словам господина Кобахидзе, «лучше, чтобы у президента не было широкой арены для дискредитирующих заявлений». «Что касается дачи согласия на визит, то это исключительное право правительства, если правительство считает, что визит президента не будет способствовать получению Грузией статуса кандидата, в этом случае правительство имеет полное конституционное право не давать согласие на визит президента»,— сказал представитель правящей партии (цитата по изданию Formula News).

«Когда президент заявляет, что парламент лишь формально выполняет рекомендации, никаких шагов по получению статуса кандидата не предпринимается, это дискредитирующие заявления, конечно, лучше, чтобы у президента не было широкой арены при таких дискредитирующих заявлениях, чтобы не нарушать процесс получения статуса кандидата»,— пояснил Ираклий Кобахидзе.

О том, что Саломе Зурабишвили 31 мая выступит перед Европарламентом, администрация президента сообщила 27 апреля. Тогда в правительство было направлено письмо президента Грузии с просьбой согласовать визит.

Визит госпожи Зурабишвили в Страсбург для выступления перед евродепутатами изначально планировался на 18 апреля, но его отложили. Как позже пояснили в администрации президента Грузии, причиной переноса визита стал «искусственно затягиваемый правительством процесс получения согласия».

Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года. В июне Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации по получению статуса кандидата, заявив, что стране необходимо выполнить ряд условий.

Мария Федотова