Президент Грузии призвала ввести трехмесячные визы для россиян в ответ на безвизовый режим

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала созвать заседание Совета безопасности республики и обсудить вопрос внедрения обязательных трехмесячных виз для граждан России. С репликой госпожа Зурабишвили выступила после решения президента России Владимира Путина отменить визовый режим для грузин и возобновить прямое авиасообщение между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

«Я призываю... созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз (для граждан России.—"Ъ"), так как это время выразить свою позицию»,— сказала президент в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Ранее госпожа Зурабишвили назвала отмену визового режима со стороны РФ «очередной российской провокацией». По ее мнению, подобные шаги неприемлемы, пока Россия «продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию».

Владимир Путин отменил визовый режим для грузин с понедельника, 15 мая. Визу потребуют только у граждан Грузии, которые въезжают в РФ на срок более трех месяцев. Вместе с тем российский президент снял запреты на полеты российских авиаперевозчиков в Грузию, действовавшие с 2019 года.

Григорий Лейба