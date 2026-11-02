Спецтеху ищут горизонты
Отрасль готовят к выходу на внешние рынки после завершения СВО
Разработчики продукции специального и двойного назначения должны уже сейчас готовиться к конкуренции на внешних рынках, с которой они столкнутся после завершения спецоперации. Для этого необходимы долгосрочное финансирование, понятные правила работы с госзаказчиком и условия для быстрого внедрения перспективных решений. К такому выводу пришли участники дискуссии в рамках финала третьего потока акселератора Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), прошедшего 30 октября.
Мероприятие открыла гендиректор ЦБСТ Нина Яныкина, которая напомнила, что развитие инженерного сообщества является основой технологического суверенитета страны. Из 550 заявок, поступивших на третий поток акселератора, в программу был отобран 151 проект, а в финал вышли 26. Секретарь совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Медведев связал работу акселератора с задачей скорейшего внедрения отечественных разработок.
«Очень важно, чтобы они как можно быстрее находили практическое применение»,— пояснил “Ъ” единоросс.
Разработки должны отвечать не только текущим, но и будущим потребностям страны, заявил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков. Непосредственной задачей отрасли он назвал содействие победе в СВО, а стратегической — технологическое лидерство России в середине XXI века и развитие гражданских направлений. Для этого нужны понятные правила игры, гибкие контракты и возможность конкуренции нескольких разработчиков при решении одной задачи. Отдельно господин Безруков указал на необходимость готовить компании к экспорту.
Вице-президент ПСБ Антон Григоров рассказал о запуске двух фондов ЦБСТ и банка с совокупным целевым объемом 17 млрд руб., которые рассчитаны на проекты ранних и поздних стадий. ПСБ выступит якорным инвестором, также к финансированию планируется привлечь частный капитал. Поскольку фонды удалось создать еще до завершения акселератора, теперь организаторы боятся столкнуться с обратной «проблемой» — избытком перспективных проектов, добавил господин Григоров.
Руководитель научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев предложил пересмотреть подходы к определению прибыли по гособоронзаказу. По его словам, в период СВО отрасль работает с учетом специальных норм, поэтому ориентироваться необходимо на уровень не ниже 15%. Более высокая доходность сделает технологические проекты привлекательнее для частных инвесторов, которым пока выгоднее класть деньги на депозит, пояснил господин Чадаев.
По его мнению, перспективы проектов необходимо оценивать в горизонте трех-семи лет. Они могут вырасти в крупный бизнес, продаться или просто закончить работу после выполнения поставленной задачи. Это важно и для выхода на внешние рынки, поскольку после завершения СВО западный капитал будет поддерживать стартапы с участием украинских специалистов.
Российским разработчикам нужно заранее готовиться к конкуренции и выходить на рынки Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, используя накопленный боевой опыт как стратегический актив, подчеркнул Алексей Чадаев.
Исполнительный директор АО НПП Игорь Потапов обратил внимание на сроки грантового финансирования: если согласование проекта и выделение средств занимают полгода, то потребность заказчика может измениться, а разработка — потерять актуальность. Кроме того, он призвал активнее распространять открытую информацию об изделиях, не содержащую сведений ограниченного доступа.
В качестве примера господин Потапов привел Сергея Бескрестнова с позывным Флеш — внештатного советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, регулярно разбирающего российские военные разработки. Внимание украинского специалиста становится своеобразным каналом продвижения отечественных изделий, ведь его публикации знакомят с ними широкую аудиторию и могут привлечь потенциальных заказчиков. «Впору платить зарплату промоутера»,— в шутку заметил один из участников дискуссии.
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 3