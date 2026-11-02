Спецтеху ищут горизонты

Разработчики продукции специального и двойного назначения должны уже сейчас готовиться к конкуренции на внешних рынках, с которой они столкнутся после завершения спецоперации. Для этого необходимы долгосрочное финансирование, понятные правила работы с госзаказчиком и условия для быстрого внедрения перспективных решений. К такому выводу пришли участники дискуссии в рамках финала третьего потока акселератора Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), прошедшего 30 октября.