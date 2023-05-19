Грузия выдала разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании Red Wings на выполнение прямых рейсов в страну с 2 июня. Red Wings стала второй авиакомпанией из России, которая получила право осуществлять прямые рейсы в Грузию. Аналогичный документ 15 мая получила авиакомпания «Азимут».

«С июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи—Тбилиси—Сочи и Москва—Кутаиси—Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза»,— говорится в сообщении агентства на странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Необходимое для полетов разрешение было выдано российской авиакомпании 18 мая.

Рейсы по маршруту Сочи—Тбилиси—Сочи и Москва—Кутаиси—Москва со 2 июня будут выполняться три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний. С 15 мая был отменен визовый режим для грузинских граждан. Помимо Red Wings разрешение на полеты в Грузию получила компания «Азимут». Сегодня, 19 мая, самолет «Азимута» вылетел из московского аэропорта Внуково в Тбилиси. Это первый за последние четыре года прямой рейс между Россией и Грузией.

Подробнее о турах в Грузию — в материале «Ъ».

Милена Костерева