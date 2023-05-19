Медведев: с 1 января ВС РФ приняли по контракту и добровольцами свыше 117 тыс. человек

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российские Вооруженные силы с 1 января приняли на контрактную службу и в состав добровольных формирований свыше 117 400 человек. Об этом он сказал на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«По данным Минобороны, в результате проведенных мероприятий с участием, в том числе участников нынешнего совещания, с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 тысяч 400 человек. Соответственно, из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы»,— заявил Дмитрий Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Зампред Совбеза отметил, что работа над комплектованием ВС РФ контрактниками продолжается в соответствии с указом президента России Владимира Путина. О каком именно указе идет речь не уточняется. Источники в Совбезе, присутствовавшие на заседании, заявили «РИА Новости», что набор по контракту идет «очень неплохими темпами».

В марте Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием», сообщил, что в правительства российских регионов спущены квоты по набору в общей сложности 400 тыс. контрактников. В регионах РФ, отмечало агентство, начали рассылать повестки в призывные комиссии, где гражданам предлагается подписать контракт на службу.

В середине марта в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о рассылке повесток в военкоматы. По данным главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова (признан иностранным агентом) на 15 марта, сообщения о повестках поступили из 43 регионов. В военкоматах некоторых регионов «Ъ» пояснили, что повестки отправляются с целью «сверки данных» в рамках работы над цифровой базой воинского учета.

В начале апреля правительство Москвы объявило о начале работы горячей линии для тех, кто хочет поступить на военную службу по контракту. 15 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для иностранцев, заключивших контракт на военную службу. Упрощенный порядок также вводится для членов их семей.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов