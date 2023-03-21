На запасном пути

За две недели до старта планового весеннего призыва на военную службу в соцсетях и СМИ появилась информация о вручении повесток военнообязанным более чем в 40 регионах России. Адресаты приглашений, сами военкоматы, чиновники и юристы поясняли, что военкоматы зовут граждан «для сверки данных», в том числе в связи с работой над цифровой базой воинского учета, которую президент Владимир Путин поручил создать к апрелю 2024 года. В ряде случаев военнообязанных вызывали для участия в военных сборах. Кроме того, в рамках планового призыва военкоматы предпочитают заранее вызывать граждан повестками, в том числе для того, чтобы уточнить их правовой статус (например, основание для отсрочки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Плановый весенний призыв на военную службу должен начаться в России через десять дней, 1 апреля. Указ президента о призыве обычно подписывается накануне начала кампании — год назад это произошло 31 марта. На официальном портале объясняем.рф сообщается, что и на этот раз весенний призыв продлится до 15 июля; планов по количеству призывников Министерство обороны пока не раскрывает, однако, как правило, за одну призывную кампанию в войска отправляют около 120–130 тыс. новобранцев — именно таким был результат предыдущего призыва, прошедшего осенью 2022 года. Традиционно осенний призыв начинается 1 октября, однако объявленная президентом ровно полгода назад, с 21 сентября, частичная мобилизация сдвинула начало плановых призывных мероприятий на 1 ноября. На этот раз военное ведомство, судя по всему, рассчитывает работать в обычных календарных рамках. Предложенные главой Минобороны Сергеем Шойгу и поддержанные президентом изменения призывного возраста (с 21 до 30 лет, а не с 18 до 27) пока рассматриваются законодателями и в этот призыв применяться не будут: как ранее сообщал “Ъ”, менять возраст призыва планируют поэтапно: верхняя планка будет поднята до 30 лет в 2024 году, нижнюю тогда же поднимут до 19 лет, еще через год до 20 и в 2026 году — до 21 года.

Перед началом призыва военные комиссариаты, как правило, рассылают повестки гражданам призывного возраста, в том числе с целью уточнения их правового статуса — например, проверки основания для отсрочки. «Граждане вызываются заблаговременно в период подготовки к призыву,— объяснили “Ъ” и в военном комиссариате Москвы,— для изучения, медицинского освидетельствования, представления и оформления необходимых документов».

За несколько недель до предполагаемого начала призывной кампании в СМИ и соцсетях стали появляться многочисленные сообщения о рассылке повесток, с плановым призывом не связанных. Такие сообщения поступили, в частности, из Воронежской области, после чего областное правительство пояснило: повестки вручают находящимся в запасе «для актуализации данных» воинского учета. После этого стало известно о рассылке повесток военнообязанным в Пензенской области: там граждан вызывали, в частности, для участия в военных сборах. Сообщения о повестках для уточнения данных и на сборы приходили и из других регионов; в Калужской области в военкомат вызвали некоторых депутатов. По информации источника “Ъ” в правительстве одного из регионов ЦФО, повестки вручали гражданам, прошедшим службу в армии: военкоматы, по словам собеседника “Ъ”, должны не просто сверить данные в своих базах об уже отслуживших, но и уточнить, не менялся ли их семейный статус и не появились ли медицинские показания, исключающие призыв или влияющие на его категорию.

Об актуализации данных учета заявили также военкоматы Краснодарского края, Калмыкии и Дагестана. В военкомате Иркутской области напомнили, что «повестка может быть отправлена гражданину в любое время и по любому поводу — об уточнении учетных данных, призыве на военно-учетную комиссию и так далее». В администрации одного из районов Санкт-Петербурга также сослались на необходимость сверки и актуализации данных, подчеркнув, что о мобилизации речь не идет. В военкомате Нижегородской области, где также сверяют данные учета, отметили, что повестка создает основание для оплаты рабочего дня трудоустроенным гражданам.

Необходимость сверки данных в Нижегородской области связали с процессом цифровизации воинского учета. Об этом заявил и военком Липецкой области Валерий Герасименко, который еще в январе предупредил граждан о возможности вручения соответствующих повесток. Отметим, Владимир Путин в ноябре прошлого года поручил Минобороны совместно с Минцифры и ФНС создать цифровую базу воинского учета к 1 апреля 2024 года. «Мы оцифровали 100% базы наших граждан»,— отчитывался военный комиссар Герасименко в январе, рассказывая об актуализации данных «путем вызова граждан в военкоматы». «Мы ждем изменения законодательства, чтобы получать информацию от других федеральных ведомств в автоматическом цифровом режиме»,— отмечал он.

Полученные гражданами нескольких регионов повестки на военные сборы в военкоматах также объясняют штатной плановой работой. Часть опрошенных “Ъ” юристов отмечает, что проведение военных сборов невозможно без соответствующего указа президента. Согласно ст. 54 закона «О воинской обязанности и военной службе», военные сборы проводятся ежегодно с участием солдат и офицеров запаса (как правило, рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, а старших офицеров — до 55 лет) и не могут длиться более двух месяцев. В ст. 55 закона есть перечень лиц, которые сборам не подлежат: среди них, в частности, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, студенты, а также лица, забронированные органами власти местного самоуправления и организациями на период мобилизации. Численность участников сборов варьируется, как и даты их проведения. Президентский указ о сборах был подписан в 2021 году 19 февраля, в 2022 году — 25 апреля.

В ряде регионов “Ъ” подтвердили проведение сборов: «Это тренировочные проверочные сборы с целью проверки наличия и готовности граждан,— сказал “Ъ” руководитель отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военкомата Ульяновской области подполковник Артем Ростовщиков.— Такие сборы проводятся каждый год, в любой обстановке». По его словам, «это плановая работа», которая продлится «не более десяти дней» в большинстве регионов РФ. Количество и критерии отбора призываемых на сборы господин Ростовщиков не комментировал, сославшись на «закрытую информацию», но отметил, что военкомат в данном случае действует на основании указания командующего войсками Центрального военного округа. В Минобороны на запрос “Ъ” о военных сборах не ответили. В военном комиссариате Нижегородской области сообщили, что повестки на плановые военные сборы вручаются на основании закона о мобилизационном людском резерве, указ президента для призыва резервистов «не требуется», отметили в учреждении.

Информацию о проведении сборов подтвердили также представители военкоматов Саратовской и Пензенской областей, а также Республики Марий Эл. Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков на брифинге 16 марта заявил, что у ведомства «есть указ президента на проведение сборов с приписным составом»: «Они проводятся ежегодно. В военные комиссариаты приходит план проведения сборов с приписным составом. Они могут быть как по подготовке, так и по переподготовке. Сейчас идут сборы на базе в Леонидовке с приписным составом и месячные — с офицерским составом на базе военной академии тыла». По его словам, на сборы отправились 140 человек. Начальник отдела мобилизации Саратовского областного военкомата Алексей Захаров сказал “Ъ”, что повестки на сборы не рассылаются, поскольку «уже отправили»; число участников сборов и критерии отбора он комментировать не стал.

В администрация главы Марий Эл Юрия Зайцева уточнили, что 22 февраля начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ «на основании соответствующего указа президента РФ» утвердил план проведения военных учебных сборов «в целях подготовки граждан, пребывающих в запасе» с 17 марта по 26 апреля. В частности, для военнообязанных из Марий Эл «учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям» проводятся на базе Казанского высшего танкового командного училища. Администрация Марий Эл уточняет, что «план проведения военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе» утверждается ежегодно, но «в последние годы по ряду причин, в том числе и из-за пандемии, подобные сборы реально не проводились».

Руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов указывает, что в предыдущие годы сборы были незаметны для большинства граждан. «Те же, кто на них ездил, зачастую страдали ерундой в палатках,— говорит господин Табалов.— В текущих условиях военные сборы приобретают значимость — они позволяют готовить боевой резерв». На время сборов участвующие в них граждане приобретают статус военнослужащих, на них распространяются права и обязанности, связанные с этим статусом, отмечает господин Табалов, а участие в сборах может привести к изменению воинского звания или военно-учетной специальности. Согласно ст. 54 закона «О воинской обязанности и военной службе», военные сборы проводятся для проверки боевой подготовки военнослужащих запаса или для обучения работе с новой боевой техникой, проведение военных сборов в иных целях не допускается.

Отметим, представители власти в последние недели неоднократно заявляли, что новая волна мобилизации военнообязанных с связи с проведением специальной военной операции в настоящее время «не обсуждается». Об этом на минувшей неделе заявил, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мария Старикова, Анна Васильева, Александр Воронов, корреспондентская сеть “Ъ”