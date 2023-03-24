Bloomberg: власти России планируют набрать 400 тыс. контрактников для сдерживания ВСУ

Агентство Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием», сообщило, что в правительства российских регионов спущены квоты по набору в общей сложности 400 тыс. контрактников. В регионах РФ, отмечает агентство, начали рассылать повестки в призывные комиссии, где гражданам предлагается подписать контракт на службу.

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Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Cборный пункт. Жанровая фотография.

Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

Источники Bloomberg, знакомые с планами, сообщили, что привлечение контрактников позволит избежать второй волны мобилизации. Набранные контрактники, отмечает агентство, будут задействованы в сдерживании наступления вооруженных сил Украины, которое планируется в ближайшее время.

Ранее сегодня, 24 марта, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что Генштаб РФ готовит решения на готовящееся наступление ВСУ. «Они готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения»,— сказал господин Медведев (цитата по «РИА Новости»).

В середине марта в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о рассылке повесток в военкоматы. По данным главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова (признан иностранным агентом) на 17 марта, сообщения о повестках поступили из 43 регионов. В военкоматах некоторых регионов «Ъ» пояснили, что повестки отправляются с целью «сверки данных» в рамках работы над цифровой базой воинского учета.

Подробнее о повестках в регионах — в материале «Ъ» «На запасном пути».