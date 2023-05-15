Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства иностранцами-участниками СВО

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах, получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Для получения гражданства иностранцу, участвующему в спецоперации, достаточно заключить контракт на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно документу, поправки вносятся в указ президента от 30 сентября 2022 года «О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы». Как следует из текста, иностранцы и лица без гражданства, заключившие контракты на военную службу на срок один год в период военной операции на Украине, смогут обратиться за получением гражданства в упрощенном порядке. Упрощенный порядок также вводится для членов их семей.

Ранее минимальный срок контракта для иностранцев составлял пять лет, для получения российского гражданства нужно было служить три года. Поправки о сокращении срока до одного года приняли в сентябре 2022 года. В той редакции также было требование, что соискатели гражданства должны принимать участие в боевых действиях не менее шести месяцев.

Что происходит на 446-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко