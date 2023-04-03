Московские власти открыли горячую линию для желающих заключить контракт на военную службу

Правительство Москвы объявило о начале работы горячей линии для тех, кто хочет поступить на военную службу по контракту. Они могут получить информацию по номеру 117 и на сайте столичного правительства. По номеру 117 Минобороны ранее открыло горячую линию «по вопросам проведения специальной военной операции».

Власти Москвы объяснили решение «содействием военному комиссариату столицы». «На горячую линию 117 могут обратиться все, кто интересуется возможностями контрактной службы, выплатами, льготами и мерами соцподдержки военнослужащих и их семей»,— говорится в пресс-релизе.

В Москве также начал работать единый пункт отбора на военную службу. В него могут обратиться все желающие — как москвичи, так и жители других регионов и стран. Записаться на посещение пункта можно онлайн.

Минобороны России в начале марта также объявило, что открыло гора «дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции» по номеру 117. С 2022 года действует единый номер информационно-справочной службы по вопросам частичной мобилизации и призыва на военную службу по номеру 122.

Леонид Уварчев