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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 450-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 19 мая

Великобритания ввела санкции против связанных с «Росатомом» компаний, «Дома.РФ», Росбанка и Тинькофф-банка. Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии. Посол Украины в Лондоне считает, что ВСУ могут заплатить ужасную цену за контрнаступление. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:59. Уголовное дело о теракте возбуждено после повреждения железной дороги в Крыму, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

9:41. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что вооруженные силы Украины «целенаправленно хотят прорвать фланги» в Бахмуте (Артемовск), чтобы осложнить продвижение российской армии. Об этом он рассказал «РИА Новости».

9:40. Зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства лишился всех боеприпасов при попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Киеве. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

9:29. МИД Великобритании объявил о заморозке российских активов в стране до тех пор, пока Россия «не согласится компенсировать нанесенный Украине ущерб».

9:23. Евросоюз обеспокоен тем, что поддержка США Украины начнет ослабевать, если контрнаступление украинских войск не окажется успешным, пишет Pais.

9:15. Великобритания ввела санкции против связанных с «Росатомом» компаний, «Дома.РФ», Росбанка и Тинькофф-банка. Также в список попали 86 человек.

9:02. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона подтвердил, что президент Владимир Зеленский будет лично участвовать в саммите G7 в Хиросиме.

8:55. «Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА»,— сообщил глава Крыма Аксенов.

8:54. Поставка вооружений Украине приведет к эскалации военного конфликта, считает зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. По его мнению, у украинского кризиса нет военного решения, и нужно содействовать созданию условий для переговоров.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:54. Грузовики пока не будут допускать на Крымский мост по соображениям безопасности.

8:52. Страны Евросоюза планируют ввести ограничения на торговлю российскими алмазами в рамках ужесточения санкций, введенных в отношении России.

8:52. Суд в Алтайском крае лишил отца права на выплаты за погибшего в ходе боевых действий на Украине сына. Иск в суд подала мать погибшего: по ее мнению, отец не имел права на выплаты, поскольку он не воспитывал сына и не платил алименты.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 449-й

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