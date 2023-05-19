Лондон отказался от алмазов и металлов

Великобритания расширила санкции против России, под запрет попали поставки алмазов и алюминия. В черном списке Лондона оказались и крупные российские компании — Тинькофф-банк, АФК «Система» и «Северсталь». В целом британские власти ввели ограничения в отношении 86 человек и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом, сообщается на сайте правительства. Также, помимо ввоза алмазов и алюминия из России, Лондон запретит поставки, например, меди и никеля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Риши Сунака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Лондон ожидает, что партнеры по G7 также объявят о санкциях в ближайшие дни. Правда, как пишет Bloomberg, с этим пакетом ограничений ситуация куда более сложная. Например, странам так и не удалось согласовать запрет на поставки российских алмазов. Против этого выступила, например, Бельгия. Члены «семерки» договорились просто «следить» за импортом этих товаров, отмечает агентство.

Впрочем, и британские санкции нельзя назвать сильным ударом по российской экономике, отметил доцент Финансового университета при правительстве Олег Комолов: «Лондон перестал закупать российское золото. В несколько десятков раз вырос экспорт драгметалла из РФ в Китай. То есть, по сути, то же золото попадает на мировые рынки через посредников в КНР. Так что в этом смысле такой вид санкций оказывается недостаточно эффективным.

Вместе с тем представители западного истеблишмента оказывают давление на союзников Москвы на постсоветском пространстве — Китай, Киргизию, Казахстан, другие страны, которые позволяют ограничения обходить. И оно будет продолжаться, чтобы закрыть уже существующие лазейки. Мы видим, например, что тот же Казахстан на это давление поддается, ужесточая внешнеторговую политику.

Если же говорить про последнее заявление Лондона, то алмазы — это относительно небольшая статья российского экспорта, на фоне нефти, газа и металлов совершенно незначительная величина.

Поэтому такие санкции нужно вводить просто для того, чтобы показать остальному миру, что Запад сохраняет решимость продолжать давление на Москву. То есть это больше политический шаг, а не мера, рассчитанная на подрыв российской экономической стабильности.

С алюминием интереснее, потому что США долгое время закупали его в РФ, но затем ввели дополнительные ограничения. Но насколько я понимаю, в этих условиях металл является важным ресурсом для промышленности западных стран, и пока взять его больше неоткуда, так что речь идет пока только о высоких пошлинах на него.

По законам жанра санкции никак нельзя не ужесточать с каждым следующим шагом, иначе можно потерять политическое лицо и получить разного рода проблемы внутри страны и на ближайших выборах».

Кроме того, страны G7 отказались от идеи практически полностью запретить импорт товаров в Россию, пишет Bloomberg. Изначально предполагалось, что исключения будут сделаны только для лекарств, еды и сельхозпродукции.

Тем временем новые санкции Великобритании уже ударили по российскому бизнесу: акции попавших под ограничения металлургических компаний, Тинькофф-банка и Росбанка снижались в начале торгов на Мосбирже. Например, в случае с АФК «Система» падение в моменте достигало 2,5%.

Но не стоить переоценивать эффект этих санкций, уверен профессор испанского Pompeu Fabra University Рубен Ениколопов: «Их влияние заметно, но не смертельно, во многом благодаря тому, что для большинства из этих стран санкции не всеобъемлющие, не все государства их вводят, не все поддерживают.

То есть увеличение санкционного давления на Россию через какие-то отдельные, точечные истории возможно, но катастрофы не происходит.

Вот в СМИ вбросили новость о том, что на G7 будет обсуждаться полный запрет на поставки товаров в Россию. Затем появились заявления о том, что такая мера не будет обсуждаться. Это по-прежнему слишком больно для стран, которые, собственно говоря, сами вводят санкции. Это, наверное, все-таки лишает Запад маневра в том смысле, что уже не будет возможности для эскалации, а ее хотят оставить».

Дополнительные санкции готовит и Евросоюз. Там, в частности, собрались ограничить торговлю российскими алмазами, которые, как выразился глава Евросовета Шарль Мишель, «не навсегда».

Это заявление прокомментировали в Кремле. Альтернативные направления поставок найдутся, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Давайте дождемся решений. Как показывает практика по другим товарам и продуктам, если их перестают где-то покупать, то их начинают покупать в других местах. Лакун здесь не образуется. Мировой рынок подвижен, богат альтернативными направлениями».

США также анонсировали новые санкции, под которые попадут около 300 российских компаний, судов и самолетов. Кроме этого, Вашингтон намерен ввести экспортные ограничения в отношении 70 юридических лиц из России и третьих стран.

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Сабина Адлейба, Владимир Расулов