Мелания Трамп заявила об укреплении доверия между Россией, США и Украиной
Первая леди США Мелания Трамп назвала историческим событием переговоры, которые состоялись в четверг в Белом доме с участием делегаций России и Украины. По словам супруги американского президента, они помогли выстроить конструктивный диалог между сторонами.
«Организация встречи руководителей из России и Украины, которые работали со мной над достижением соглашения о прекращении огня в Алешках, позволило еще больше укрепить наши личные отношения и выстроить доверие»,— написала госпожа Трамп в соцсети X.
Встреча, состоявшаяся 5 ноября, была посвящена гуманитарной миссии в городе Алешки, которая завершилась 30 октября. В переговорах приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.