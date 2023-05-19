Патрушев предупредил Европу о надвигающемся радиоактивном облаке от снарядов с обедненным ураном

В сторону Европы надвигается радиоактивное облако, которое появилось в результате уничтожения поставленных Киеву боеприпасов с обедненным ураном, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Данные о том, что 13 мая в Тернополе взорвались склады с такими снарядами, появились в сети в эти выходные — власти региона информацию отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации»,— сказал господин Патрушев на совещании в Сыктывкаре (цитата по ТАСС).

По данным секретаря Совбеза РФ, США разрабатывают и используют «химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины». В связи с этим господин Патрушев напомнил об американских ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, совершенных без военной необходимости. «Не извинились! И не собираются извиняться за содеянное, так как внушают японцам, что против них атомное оружие применил Советский Союз, а не Штаты»,— указал секретарь Совбеза РФ.

13 мая российские вооруженные силы нанесли удары «высокоточным оружием большой дальности» по пунктам дислокации ВСУ и местам хранения вооружения, поступившего из западных стран, в Тернополе, а также по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком, сообщало Минобороны. В тот же день в СМИ появилась информация о том, что в упомянутых городах повысился уровень радиации (с 80–100 нЗв/час до 140–160 нЗв/час в Хмельницком и до 130 нЗв/час в Тернополе).

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин назвал сообщения о росте уровня радиации слухами. Позднее глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш заявил, что снаряды, содержащие обедненный уран, в Тернополе не взрывались.

О передаче Украине таких снарядов в конце марта сообщило британское Минобороны. 21 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать на поставки Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном. О последствиях применения таких боеприпасов рассказывало Минобороны РФ. В НАТО заявили, что передача не противоречит международному праву.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Запад решил воевать с Россией до последнего украинца"».