Рубио объяснил причину заключения сделки США и России по дизелю
Госсекретарь Рубио: Россия в любом случае поставила бы дизель на мировые рынки
Россия независимо от обстоятельств начала бы поставлять дизельное топливо на мировые рынки, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио. Вашингтон хочет получить часть объемов этого топлива, поэтому заключил сделку с Москвой.
«Это дизельное топливо все равно было бы продано тем или иным способом. То есть дизельное топливо, которое собирается продать Путин, так или иначе поступит на мировой рынок. Разница лишь в том, сколько его получат Соединенные Штаты»,— сказал господин Рубио на брифинге. Заключение сделки, по его словам, не является чем-то беспрецедентным.
Марко Рубио напомнил, что несколько месяцев назад США уже вводили 60-дневное исключение из санкций в отношении российской нефти. Решение приняли из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе. «Конфликты по всему миру начинают накладываться друг на друга и влияют не только на мировые цены на нефть и дизельное топливо, но и на экономику»,— добавил он. Вашингтон, по его словам, переплачивает за энергоносители.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки во время телефонного разговора 9 октября. Правительство России сняло эмбарго, а Минфин США на полгода разрешил операции с российским дизелем. На первом этапе Россия направит 500 тыс. тонн топлива на мировые рынки.