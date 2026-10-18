Рубио объяснил причину заключения сделки США и России по дизелю

Марко Рубио напомнил, что несколько месяцев назад США уже вводили 60-дневное исключение из санкций в отношении российской нефти. Решение приняли из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе. «Конфликты по всему миру начинают накладываться друг на друга и влияют не только на мировые цены на нефть и дизельное топливо, но и на экономику»,— добавил он. Вашингтон, по его словам, переплачивает за энергоносители.