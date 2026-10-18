Новак: Россия за девять месяцев поставила в Европу 12 млн тонн СПГ
Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны за первые девять месяцев текущего года достигли 12 млн тонн, превысив показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС «Вести».
По оценке господина Новака, рост закупок может быть связан с намерением европейских покупателей увеличить запасы до вступления в силу новых ограничений на импорт российского топлива. Сейчас на российский СПГ приходится около 20% европейского рынка.
Вице-премьер также указал на риски возникновения дефицита газа в Европе. Среди факторов, способных осложнить снабжение, он назвал ситуацию вокруг Ормузского пролива и остановку работы катарского завода после атак в марте. По мнению господина Новака, отказ от российских поставок может усугубить положение европейского рынка.
В апреле в Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт, покупку и передачу российского СПГ по краткосрочным контрактам сроком до одного года. С 1 января 2027 года ограничения должны распространиться и на поставки по долгосрочным соглашениям.