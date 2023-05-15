Власти отрицают взрыв склада снарядов с обедненным ураном и повышение радиации в Тернополе и Хмельницком

Глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш заявил, что в Тернополе не взрывались склады с боеприпасами, содержащими обедненный уран. Так он прокомментировал сообщения в сети о том, что пожар в Тернополе 13 мая произошел в результате взрыва на складе боеприпасов с обедненным ураном, переданных Великобританией для западных танков ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«В СМИ и интернете распространяемая информация о том, что в Тернополе склад с боеприпасами с обеденным, обогащенным ураном. Это фейк. Заявляю официально: никакие боеприпасы во время ракетной опасности с обогащенным ураном, с обедненным ураном не взрывались»,— сказал господин Труш во время брифинга (цитата по «УНИАН»).

В СМИ также появилась информация, что в Тернополе и Хмельницком, где сообщалось о ракетных ударах, повысился уровень радиации до опасных значений. Так, по данным портала SaveEcoBot, он увеличился с 80–100 нЗв/час до 140–160 нЗв/час в Хмельницком и до 130 нЗв/час в Тернополе (допустимый уровень — 300 нЗв/час).

Александр Труш заверил, что экологическая ситуация в Тернополе стабильна. Резкий запах в воздухе в день инцидента он объяснил тем, что во время пожара горела пластмасса. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин 13 мая в своем Telegram-канале назвал слухами сообщения о повышении уровня радиации в городе.

13 мая местные власти сообщали, что в результате ракетного удара в Тернополе загорелась промзона. Александр Труш говорил о пожаре в двух складских помещениях. Общая площадь возгорания составила 400 кв. м. Также сообщалось о взрывах и пожаре на складе под Хмельницком.

Минобороны РФ позднее подтвердило, что российские силы наносили удары «высокоточным оружием большой дальности» в Тернополе. Ведомство утверждало, что обстрелу подверглись пункты дисклокации ВСУ и места хранения вооружения, поступившего из западных стран. Также, следует из сообщения Минобороны, в районе города Хмельницкого был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

25 апреля заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон направил Украине «тысячи комплектов» снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом он указал, что Лондон не обязан ликвидировать последствия их применения по завершении конфликта. Москва заявила, применение боеприпасов с обедненным ураном причинит непоправимый вред здоровью украинских военных и гражданского населения.

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Лусине Баласян