Шохин: бизнес готов профинансировать модернизацию ПВО для защиты промышленности
Российский бизнес готов финансово поддержать создание новых систем ПВО для защиты промышленных объектов. Простимулировать такие инвестиции можно за счет налогового вычета, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Шохин.
«Скинуться готовы, так сказать ... Давайте не бояться того, что в военное время надо простимулировать инвестиции компаний в эту сферу, в сферу защиты производственных объектов от атак»,— сказал Александр Шохин ТАСС. По его словам, такие механизмы нужны даже в том случае, если в ближайшее время будет достигнута договоренность об урегулировании конфликта с Украиной.
Федеральный налоговый инвестиционный вычет (ФИНВ) позволяет вернуть 3% инвестиций в нематериальные активы или оборудование за счет снижения федеральной части налога на прибыль. На форуме «Деловой России» правительство пообещало проработать его расширение — ввести отложенный ФИНВ, который дает право на компенсацию из бюджета спустя пять лет после осуществления вложений.