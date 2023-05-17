Великобритания и Нидерланды создадут коалицию для поставок F-16 Украине

Великобритания и Нидерланды объявили о планах создать международную коалицию для закупок истребителей F-16 для Украины. Договоренность была достигнута по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с нидерландским коллегой Марком Рютте, сообщается на сайте британского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Alastair Grant, Pool / AP Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Alastair Grant, Pool / AP Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Обе премьера согласились, что «законное место Украины — в НАТО», и считают, что союзникам надо продолжить оказывать долгосрочную помощь Украине в области безопасности. «Премьер-министры договорились, что будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевой авиацией, оказывая поддержку во всем, от обучения до закупки истребителей F-16»,— говорится в пресс-релизе.

О намерении создать «коалицию истребителей» ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Олафом Шольцем. Предполагалось, что коалиция будет работать по аналогии с «танковой», ведущую роль в создании которой сыграл Берлин.

Власти Украины говорили, что стране нужно около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказывался поставлять F-16, заявив, что они должны остаться в США. Польша отправила Украине 14 истребителей МиГ-29. Еще 13 истребителей МиГ-29 Украине передала Словакия. В Бундестаге исключают поставки немецких истребителей Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер