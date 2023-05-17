Что происходит после ввода войск России на Украину. День 448-й

Принятие Украины в Евросоюз может вынудить ЕС отказаться от принятия Турции, пишет Politico. Премьер Японии считает, что конфликт на Украине затянется. Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил признания России страной—спонсором терроризма. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:13. Российские бойцы в ходе специальной военной операции сражаются с прямыми последователями нацизма — Путин.

9:59. Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского (признан иностранным агентом) и режиссера Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России, сообщает ТАСС.

9:38. Обломки беспилотника обнаружены в лесополосе возле Тарутино в Калужской области, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб. Боеприпасов на дроне не было, отметил он.

9:31. Украинская часть стамбульских договоренностей о зерновой сделке, срок действия которых истекает 18 мая, как ожидается, будет продлена на очередные 60 дней, сообщает ТАСС.

9:02. Глава украинской разведки признал, что Киев «ведет работу» с российскими оппозиционерами — РИА Новости.

9:00. Великобритания и Нидерланды намерены вместе реализовывать планы по закупкам Украине истребителей F-16 — предоставить их могут США, которые пока отказываются от поставок.

8:51. По оценкам ООН, в 2023 году экономика России сократится несущественно, в 2024-м — вернется к низкому росту.

8:51. Страны, которые закупают трубопроводный газ в России, выступают против эмбарго на него в рамках 11-го пакета санкций ЕС. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

8:50. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 46 стран-членов Совета Европы создадут «реестр ущерба» для записи потерь и разрушений на Украине в результате российской военной операции.