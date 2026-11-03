Зайцы попали в поток
Корреспондент «Ъ» побывал в рейде по выявлению водителей, не желающих платить на трассе М-12
Автомобилистов, скрывающих номера на платных трассах, обнаруживают с помощью камер, после чего информацию передают в ГИБДД. С начала года «Автодор» провел на трассе М-12 «Восток» более 220 совместных с Госавтоинспекции рейдов, выявив свыше 590 нарушений. Одно из таких мероприятий прошло 3 ноября в Татарстане: в ходе него инспекторы обнаружили 15 автомобилей с нечитаемыми или скрытыми номерами, остановили четыре фуры и изъяли три «рамки». Какие схемы используют водители и какие санкции им грозят - в репортаже «Ъ Волга-Урал».
Совместный рейд казанского филиала госкомпании «Автодор» и спецбатальона ДПС МВД по Татарстану прошел 3 ноября на 749-м километре трассы М-12 «Восток». Первую информацию о нарушении инспекторы получили примерно через 40 минут после начала операции. Оператор управления дорожным движением по камере обнаружил фуру, проехавшую рамку фиксации проезда, без распознанного номера, и передал данные экипажу ДПС. Инспектор остановил грузовик и попросил водителя показать устройство, с помощью которого скрывался знак. Водитель потянулся к одной из ручек в кабине грузовика, что-то нажал и передний номер автомобиля откинулся вниз. Такой гаджет на водительском сленге называется «рамка-перевертыш». Инспектор составил протокол и изъял устройство. Вся процедура заняла около 15 минут, после чего фура продолжила движение.
Проезд по М-12 оплачивается через систему «Свободный поток». Она списывает плату с транспондера либо распознает государственный регистрационный знак (ГРЗ). После этого у водителя есть пять дней с момента проезда, чтобы оплатить задолженность на сайте «Автодора». Если не оплатить проезд, действует штраф 1,5-5 тыс. руб. Некоторые автомобилисты пытаются не попадать в систему: снимают номер, закрывают его посторонними предметами или используют специальные устройства, в том числе, рамки.
Используются и другие способы уйти от отвественности. У нескольких остановленных в ходе рейда грузовиков задние номера были испачканы веществом, похожим на грязь. На темном фоне машин следы почти не бросались в глаза, но мешали камерам распознавать символы. За два часа оператор дорожного движения зафиксировал 15 автомобилей с признаками нарушений, двигавшихся в сторону Москвы. До места работы экипажей ДПС дошли четыре фуры. По ним составили четыре протокола, изъяли три устройства и зафиксировали один случай снятия и последующей установки номера, крепившегося на магниты.
«Недобросовестные водители по-разному скрывают и прячут свои номера. Некоторые применяют специальные устройства, которые препятствуют идентификации ГРЗ, другие используют посторонние предметы или закрывают отдельные буквы и символы», — рассказал «Ъ Волга-Урал» замначальника отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасности дорожного движения на территориях Татарстана и Чувашии «Автодора» Кирилл Креков.
По его словам, оператор управления дорожным движением фиксирует подозрительные автомобили на рамке взимания платы и передает информацию экипажам ГИБДД. Инспекторы останавливают машины уже на трассе и составляют административные материалы.
Ответственность зависит от способа нарушения. Согласно статье 12.2 КоАП РФ, за управление автомобилем без номеров, с видоизмененными или закрытыми ГРЗ предусмотрен штраф 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. За использование устройств, позволяющих скрыть или изменить номер, права отбирают на срок до полутора лет, а сами устройства конфискуют. Отвественность ужесточили в октябре 2024 года. Ранее за использование устройств водителям грозило лишение прав на срок до трех месяцев.
Рейды на платных дорогах проводятся регулярно. За восемь месяцев 2026 года «Автодор» совместно с Госавтоинспекцией и Ространснадзором провел более 220 таких мероприятий. Было выявлено свыше 590 нарушений, в том числе более 50 случаев умышленного сокрытия госзнаков и 382 случая неоплаты проезда. После ужесточения наказания доля проездов со скрытыми или нечитаемыми номерами в 2024-2025 годах снизилась примерно на 45%.