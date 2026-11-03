Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга-Урал

Зайцы попали в поток

Корреспондент «Ъ» побывал в рейде по выявлению водителей, не желающих платить на трассе М-12
Автомобилистов, скрывающих номера на платных трассах, обнаруживают с помощью камер, после чего информацию передают в ГИБДД. С начала года «Автодор» провел на трассе М-12 «Восток» более 220 совместных с Госавтоинспекции рейдов, выявив свыше 590 нарушений. Одно из таких мероприятий прошло 3 ноября в Татарстане: в ходе него инспекторы обнаружили 15 автомобилей с нечитаемыми или скрытыми номерами, остановили четыре фуры и изъяли три «рамки». Какие схемы используют водители и какие санкции им грозят - в репортаже «Ъ Волга-Урал».
Рейд по выявлению водителей, которые ездят без номерных знаков или скрывают их

Рейд по выявлению водителей, которые ездят без номерных знаков или скрывают их

Владимир Антонов / Коммерсантъ

Купить фото
Совместный рейд казанского филиала госкомпании «Автодор» и спецбатальона ДПС МВД по Татарстану прошел 3 ноября на 749-м километре трассы М-12 «Восток». Первую информацию о нарушении инспекторы получили примерно через 40 минут после начала операции. Оператор управления дорожным движением по камере обнаружил фуру, проехавшую рамку фиксации проезда, без распознанного номера, и передал данные экипажу ДПС. Инспектор остановил грузовик и попросил водителя показать устройство, с помощью которого скрывался знак. Водитель потянулся к одной из ручек в кабине грузовика, что-то нажал и передний номер автомобиля откинулся вниз. Такой гаджет на водительском сленге называется «рамка-перевертыш». Инспектор составил протокол и изъял устройство. Вся процедура заняла около 15 минут, после чего фура продолжила движение.
Проезд по М-12 оплачивается через систему «Свободный поток». Она списывает плату с транспондера либо распознает государственный регистрационный знак (ГРЗ). После этого у водителя есть пять дней с момента проезда, чтобы оплатить задолженность на сайте «Автодора». Если не оплатить проезд, действует штраф 1,5-5 тыс. руб. Некоторые автомобилисты пытаются не попадать в систему: снимают номер, закрывают его посторонними предметами или используют специальные устройства, в том числе, рамки.
Рейд по выявлению водителей, которые ездят без номерных знаков или скрывают их

Рейд по выявлению водителей, которые ездят без номерных знаков или скрывают их

Владимир Антонов / Коммерсантъ

Купить фото
Используются и другие способы уйти от отвественности. У нескольких остановленных в ходе рейда грузовиков задние номера были испачканы веществом, похожим на грязь. На темном фоне машин следы почти не бросались в глаза, но мешали камерам распознавать символы. За два часа оператор дорожного движения зафиксировал 15 автомобилей с признаками нарушений, двигавшихся в сторону Москвы. До места работы экипажей ДПС дошли четыре фуры. По ним составили четыре протокола, изъяли три устройства и зафиксировали один случай снятия и последующей установки номера, крепившегося на магниты.
«Недобросовестные водители по-разному скрывают и прячут свои номера. Некоторые применяют специальные устройства, которые препятствуют идентификации ГРЗ, другие используют посторонние предметы или закрывают отдельные буквы и символы», — рассказал «Ъ Волга-Урал» замначальника отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасности дорожного движения на территориях Татарстана и Чувашии «Автодора» Кирилл Креков.
По его словам, оператор управления дорожным движением фиксирует подозрительные автомобили на рамке взимания платы и передает информацию экипажам ГИБДД. Инспекторы останавливают машины уже на трассе и составляют административные материалы.
Ответственность зависит от способа нарушения. Согласно статье 12.2 КоАП РФ, за управление автомобилем без номеров, с видоизмененными или закрытыми ГРЗ предусмотрен штраф 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. За использование устройств, позволяющих скрыть или изменить номер, права отбирают на срок до полутора лет, а сами устройства конфискуют. Отвественность ужесточили в октябре 2024 года. Ранее за использование устройств водителям грозило лишение прав на срок до трех месяцев.
Рейд по выявлению водителей, которые ездят без номерных знаков или скрывают их

Рейд по выявлению водителей, которые ездят без номерных знаков или скрывают их

Владимир Антонов / Коммерсантъ

Купить фото
Рейды на платных дорогах проводятся регулярно. За восемь месяцев 2026 года «Автодор» совместно с Госавтоинспекцией и Ространснадзором провел более 220 таких мероприятий. Было выявлено свыше 590 нарушений, в том числе более 50 случаев умышленного сокрытия госзнаков и 382 случая неоплаты проезда. После ужесточения наказания доля проездов со скрытыми или нечитаемыми номерами в 2024-2025 годах снизилась примерно на 45%.
Анар Зейналов
Дороги и платные трассы
Автомобильные правила и штрафы
Транспорт