Зайцы попали в поток

Совместный рейд казанского филиала госкомпании «Автодор» и спецбатальона ДПС МВД по Татарстану прошел 3 ноября на 749-м километре трассы М-12 «Восток». Первую информацию о нарушении инспекторы получили примерно через 40 минут после начала операции. Оператор управления дорожным движением по камере обнаружил фуру, проехавшую рамку фиксации проезда, без распознанного номера, и передал данные экипажу ДПС. Инспектор остановил грузовик и попросил водителя показать устройство, с помощью которого скрывался знак. Водитель потянулся к одной из ручек в кабине грузовика, что-то нажал и передний номер автомобиля откинулся вниз. Такой гаджет на водительском сленге называется «рамка-перевертыш». Инспектор составил протокол и изъял устройство. Вся процедура заняла около 15 минут, после чего фура продолжила движение.