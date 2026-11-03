МИД РФ выразил протест поверенному Норвегии из-за ареста «Профессора Молчанова»
Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьёрна Свенунгсена. Дипломату выразили решительный протест из-за продолжающихся арестов российского движимого и недвижимого имущества по ходатайству украинских компаний. Об этом сообщила пресс-служба МИДа РФ.
В пресс-релизе, в частности, упоминается арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене в Норвегии. Его арестовали 2 сентября по ходатайству национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и других украинских предприятий, пишет МИД. В конце октября окружной суд Северного Тромса и Сеньи отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Треста «Арктикуголь». В министерстве отметили, что «процесс рассмотрения дела может затянуться на многие месяцы».
Временному поверенному заявили, что судно не приспособлено для долгой зимней стоянки, особенно в погодных условиях Арктики. Министерство отмечает, что «Профессор Молчанов» может выйти из строя, из-за чего может пострадать окружающая среда. «Потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений Договора о Шпицбергене, предусматривающего свободу доступа граждан сторон-участниц на архипелаг»,— заявили в МИДе.
Кроме того, министерство сообщило об аресте пяти объектов российской недвижимости в Осло. Норвежский суд вынес такое решение 22 сентября.
«Профессор Молчанов» выполняет грузопассажирские перевозки на Шпицберген с июня 2025 года. Его проход регулировался международным Парижским договором об архипелаге Шпицберген 1920 года, гарантирующим равный доступ для всех стран-участниц. Судно было арестовано по иску «Нафтогаза», который требовал взыскать с России $4,22 млрд за потерю активов в Крыму в 2014 году. Судно до сих пор находится в порту Баренцбург. Пассажиры и часть экипажа (69 человек) вернулись в Россию.