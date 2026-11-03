МИД РФ выразил протест поверенному Норвегии из-за ареста «Профессора Молчанова»

«Профессор Молчанов» выполняет грузопассажирские перевозки на Шпицберген с июня 2025 года. Его проход регулировался международным Парижским договором об архипелаге Шпицберген 1920 года, гарантирующим равный доступ для всех стран-участниц. Судно было арестовано по иску «Нафтогаза», который требовал взыскать с России $4,22 млрд за потерю активов в Крыму в 2014 году. Судно до сих пор находится в порту Баренцбург. Пассажиры и часть экипажа (69 человек) вернулись в Россию.