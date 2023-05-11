Постпредство Польши при ЕС сообщило об отправке всех 14 обещанных МиГ-29 Украине

Польша передала Украине все 14 обещанных истребителей МиГ-29, сообщила пресс-служба постоянного представительства Польши при ЕС в Twitter. В постпредстве также заявили, что Польша отправила Украине уже 325 танков и является лидером по их поставкам.

Как сообщили в диппредставительстве, союзники в общей сложности отправили Украине 28 истребителей, 14 из которых были отправлены Польшей.

По данным польского постпредства, союзники отправили на Украину с начала военного конфликта 575 танков. 1-е место по поставкам занимает Польша (325 танков), 2-е — Нидерланды (85), 3-е — Германия (80), 4-е — США (76), сообщила пресс-служба.

8 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна передала Украине 10 истребителей МиГ-29 из 14 обещанных. Еще 13 истребителей МиГ-29 Украине передала Словакия: 4 были поставлены в конце марта, еще 9 — в конце апреля.

Спикер командования Воздушными силами ВСУ Юрий Игнат называл истребители МиГ-29 устаревшими и неэффективными. По данным британского издания The Economist, часть переданных на Украину истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов