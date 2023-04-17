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Коммерсантъ FM
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Минобороны Словакии сообщило о передаче всех 13 обещанных МиГ-29 Украине

Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29, сообщила пресс-служба словацкого Министерства обороны. Первые четыре истребителя Словакия передала ВСУ в конце марта, оборонное ведомство сообщило об отправке на Украину оставшихся девяти самолетов.

Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

«Эта передача была осуществлена по суше с максимально возможным соблюдением безопасности, опять же огромное спасибо всем задействованным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция»,— цитирует пресс-служба слова министра обороны Словакии Ярослава Надя.

По словам министра, истребители — это значительная поддержка Украине в защите от «российской военной агрессии» и в защите жизней людей. «В отличие от нашего соседа, эти самолеты нам не нужны. Мы поступаем правильно»,— подчеркнул господин Надь.

18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». 23 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о передаче ВСУ четырех истребителей.

24 марта российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявила о нарушении правил реэкспорта со стороны Словакии. 31 марта ФСВТС обвинила Минобороны Словакии в уклонении от проведения переговоров по вопросу о передаче Украине истребителей МиГ-29.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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