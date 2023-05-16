Председатель комитета Бундестага по обороне исключила поставки немецких истребителей Украине

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии выступила против поставок немецких истребителей на Украину. Свою позицию она объяснила дальностью их полета и сложностью обучения пилотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michele Tantussi / Reuters Фото: Michele Tantussi / Reuters

В интервью радиостанции Deutschlandfunk госпожа Штрак-Циммерман указала, что никаких «западных истребителей, будь то Tornado или Eurofighter» не должно быть над воздушным пространством Украины. «Это связано с дальностью полета машины и сложностью обучения»,— добавила она (цитата по ТАСС). При этом Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что Украине следует передавать самолеты других типов. В качестве примера она привела истребители F-16 американского производства и МиГ-29 советского.

Отвечая на вопрос о будущих поставках танков немецкого производства Украине, председатель комитета Бундестага по обороне предложила выкупить дополнительные единицы техники у тех стран, которые в них не нуждаются.

Вопрос о поставках боевой авиации западного производства Киев поднимает с начала года. Преимущественно речь идет о передаче украинским вооруженным силам американских F-16. Однако в Белом доме указывали, что Украине «не нужно» оружие такого типа и расширять ассортимент помощи за счет истребителей Вашингтон не намерен. Соглашения о поставках F-16 (истребитель стоит на вооружении свыше 15 государств) не допускают их реэкспорт.

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Милена Костерева