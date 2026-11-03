Захарова: выход из конвенции против пыток не освобождает Россию от обязательств

По словам спикера ведомства, одной из причин выхода России из конвенции стало нарушение ее прав в Европейском комитете по предупреждению пыток. С декабря 2023 года России не предоставляли возможности избрать нового члена комитета, отметила Мария Захарова. Она также обвинила комитет в политизации деятельности, поскольку тот направлял обращения исключительно по резонансным ситуациям — вокруг Алексея Навального (был внесен в список экстремистов и террористов) и задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».