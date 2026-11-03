Захарова: выход из конвенции против пыток не освобождает Россию от обязательств
Несмотря на выход из Европейской конвенции по предупреждению пыток, Россия продолжит исполнять международные обязательства в этой сфере, заявила спикер МИД Мария Захарова. Она напомнила, что Россия остается участником Конвенции против пыток 1984 года, а также Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года.
«Россия не отказывалась от сотрудничества и была готова обсуждать модальности потенциального визита Европейского комиссара по предотвращению пыток на свою территорию — после восстановления нашей страны в ее конвенционных правах. Сам же комитет при этом требовал для себя неких дополнительных гарантий, выходящих за рамки положений конвенции», — объяснила госпожа Захарова (цитата по сайту МИДа). По ее словам, в Страсбурге «продолжают использовать любой информационный повод», чтобы подвергнуть Россию критике.
По словам спикера ведомства, одной из причин выхода России из конвенции стало нарушение ее прав в Европейском комитете по предупреждению пыток. С декабря 2023 года России не предоставляли возможности избрать нового члена комитета, отметила Мария Захарова. Она также обвинила комитет в политизации деятельности, поскольку тот направлял обращения исключительно по резонансным ситуациям — вокруг Алексея Навального (был внесен в список экстремистов и террористов) и задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
Процедура денонсации началась летом 2025 года по инициативе правительства и президента Владимира Путина. Совет Европы получил уведомление о таком решении российского руководства 30 октября 2025 года. Оно вступило в силу 1 ноября.
Россия была участником конвенции с 1988 года. Договором учреждается международный комитет по предотвращению пыток. Делегации комитета могут посещать страны-участницы конвенции для проверок — любые места лишения свободы, в том числе отделы полиции и места заключения в военных частях. По данным Совета Европы, до 2021 года делегации комитета совершили 30 визитов в Россию, где посетили более 450 мест лишения свободы. Как утверждали в ведомстве, Российская Федерация была единственным участником, который не публиковал отчеты о визитах комиссий.