Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США

Гренландия, Дания и США подписали соглашение о безопасности в сентябре этого года. Оно предполагает увеличение роли американского военного контингента в Гренландии. Кроме того, на территории страны построят две новые военные базы США и установят системы противоракетной обороны «Золотой купол». Документ также подтверждает суверенитет Дании и право гренландцев на самоопределение.