Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США
Парламент Гренландии ратифицировал соглашение о безопасности, которое в этом году руководство страны подписало с США. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на результаты голосования парламента. 16 человек поддержали ратификацию, ни один член парламента не выступил против. Семеро воздержались.
Гренландия, Дания и США подписали соглашение о безопасности в сентябре этого года. Оно предполагает увеличение роли американского военного контингента в Гренландии. Кроме того, на территории страны построят две новые военные базы США и установят системы противоракетной обороны «Золотой купол». Документ также подтверждает суверенитет Дании и право гренландцев на самоопределение.
Парламент Дании проведет первое чтение законопроекта 11 ноября. Голосование состоится 19 ноября. Соглашение вступит в силу после его ратификации Данией и Гренландией. Одобрения Сената США сделка не требует.
Страны заключили соглашение после неоднократных угроз президента США Дональда Трампа взять под контроль территорию Гренландии. При этом остров — автономная область Дании. Госсекретарь США Марко Рубио объяснил заключение сделки тем, что Дания и Гренландия не смогут финансово обеспечить безопасность острова в случае нападения.