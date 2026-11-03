Джош О’Коннор прокомментировал слухи о номинации на роль Джеймса Бонда

«Совершенно невероятный момент, знаете, когда хочется ущипнуть себя… Даже то, что мое имя упоминается в одном предложении с этим, что меня рассматривают на такую роль»,— цитирует актера BBC. Правда, детально комментировать вероятность сыграть агента 007 он не стал: «Быть отнесенным к этой категории — нечто исключительное. Но, боюсь, это все, что я могу сказать».