Джош О’Коннор прокомментировал слухи о номинации на роль Джеймса Бонда
Британский актер Джош О’Коннор прокомментировал слухи о том, что он может получить роль Джеймса Бонда в следующем фильме франшизы. Его слова приводит BBC.
«Совершенно невероятный момент, знаете, когда хочется ущипнуть себя… Даже то, что мое имя упоминается в одном предложении с этим, что меня рассматривают на такую роль»,— цитирует актера BBC. Правда, детально комментировать вероятность сыграть агента 007 он не стал: «Быть отнесенным к этой категории — нечто исключительное. Но, боюсь, это все, что я могу сказать».
Ранее примерно в том же духе высказался и другой кандидат на роль — Джек Лауден. В интервью британскому изданию GQ он заметил, что слухи ему «льстят», но он «не станет добавлять шума».
Господа Лауден и О’Коннор вместе с Каллумом Тернером назывались в качестве участников финального кастинга на главную роль в новом, 26-м фильме франшизы о Джеймсе Бонде. В случае утверждения на роль господин О’Коннор сменит во франшизе Дэниела Крейга, с которым он вместе играл в фильме 2025 года «Достать ножи: Воскрешение покойника».