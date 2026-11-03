FONBET проводит заместительную терапию

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) предписал IIHF отменить все ограничения на участие сборной России в турнирах. Отечественная команда, в теории, может принять участие уже в первенстве планеты–2027, которое пройдет в Германии во второй половине мая. В ответ на вердикт CAS сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии заявили, что не будут соревноваться с российской командой. Затем последовали отказы спонсоров. Упомянутая Tipsport в лице ее представителя Вацлава Сохора в минувший понедельник, 2 ноября, сообщила, что «не может представить, чтобы ее реклама появилась во время матчей с участием сборной России». Ну а 3 ноября об отказе от сотрудничества с IIHF сообщила шведская мебельная компания AJ Products, спонсирующая чемпионат мира по хоккею с 1989 года. «Мы приняли решение, что логотип AJ не будет связан с чемпионатом мира по хоккею среди мужчин в следующем году, поскольку России снова разрешено участвовать в соревнованиях»,— заявил агентству Reuters гендиректор AJ Products Дэвид Брей.