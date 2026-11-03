FONBET проводит заместительную терапию
Российский букмекер готов заместить чешскую структуру в качестве спонсора IIHF
Компания FONBET отреагировала на отказ ряда партнеров Международной федерации хоккея (IIHF) продолжить сотрудничество с ней в случае, если сборная России будет снова допущена к участию в соревнованиях. Среди «отказников» числится и чешский букмекер Tipsport. Как следует из письма FONBET в адрес IIHF, имеющегося в распоряжении “Ъ”, российская структура готова заместить выбывающую чешскую компанию. Но при условии, что IIHF откажется от дискриминационной политики в отношении российского хоккея.
Букмекерская компания FONBET направила в адрес IIHF письмо, в котором говорится, что российская структура готова поддержать хоккейную федерацию в том случае, если ее спонсоры реализуют угрозу отказаться от поддержки. В письме, имеющемся в распоряжении “Ъ”, говорится, что в связи с тем, что ряд партнеров IIHF отказался или собирается отказаться от сотрудничества, FONBET готов занять место некоторых из них.
«В связи с тем, что ряд коммерческих партнеров отозвал свои соглашения, заявил о возможном отказе от сотрудничества или публично дистанцировался от чемпионата мира по хоккею 2027 года в ответ на потенциальное участие в нем национальной сборной России, компания FONBET готова занять иную позицию,— говорится в письме.— FONBET готов стать коммерческим партнером чемпионата мира 2027 года при условии, что сборная России будет допущена к участию. Наш интерес очевиден: мы готовы поддержать турнир с участием России и использовать наше партнерство для содействия возвращению российской команды в международный хоккей».
В письме FONBET сообщает, кого из выбывающих спонсоров мог бы заменить. «Как мы понимаем, компания Tipsport (чешская букмекерская контора.— “Ъ”) публично заявила о том, что не будет размещать рекламу во время матчей с участием сборной России. В связи с этим мы предлагаем IIHF рассмотреть FONBET в качестве потенциального партнера и готовы предоставить спонсорское предложение, сопоставимое по масштабу с пакетом, которым в настоящее время владеет Tipsport. Мы готовы оперативно обсудить данное предложение»,— говорится в письме российской компании.
В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) предписал IIHF отменить все ограничения на участие сборной России в турнирах. Отечественная команда, в теории, может принять участие уже в первенстве планеты–2027, которое пройдет в Германии во второй половине мая. В ответ на вердикт CAS сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии заявили, что не будут соревноваться с российской командой. Затем последовали отказы спонсоров. Упомянутая Tipsport в лице ее представителя Вацлава Сохора в минувший понедельник, 2 ноября, сообщила, что «не может представить, чтобы ее реклама появилась во время матчей с участием сборной России». Ну а 3 ноября об отказе от сотрудничества с IIHF сообщила шведская мебельная компания AJ Products, спонсирующая чемпионат мира по хоккею с 1989 года. «Мы приняли решение, что логотип AJ не будет связан с чемпионатом мира по хоккею среди мужчин в следующем году, поскольку России снова разрешено участвовать в соревнованиях»,— заявил агентству Reuters гендиректор AJ Products Дэвид Брей.