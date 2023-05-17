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Коммерсантъ FM
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Байден отменил визиты в Австралию и Папуа — Новая Гвинею из-за угрозы дефолта в США

Администрация США подтвердила, что американский президент Джо Байден сократил свою зарубежную поездку на фоне угрозы дефолта в стране. Он вернется в США после саммита G7 в Японии.

«Президент Байден вернется в Соединенные Штаты по завершении саммита G7, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса и обеспечить его действия до крайнего срока, позволяющие не допустить дефолта»,— сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер.

Ранее Джо Байден планировал на этой неделе принять участие в саммите лидеров G7 в Хиросиме, а также посетить Австралию и Папуа — Новая Гвинею.

Министр финансов США Джанет Йеллен дважды предупреждала Конгресс США о рисках дефолта из-за достижения потолка госдолга 1 июня. Контролирующие Палату представителей республиканцы выступают против повышения потолка госдолга без бюджетных реформ. Джо Байден заявлял, что готов обсуждать с Конгрессом сокращение расходов, но «не под угрозой дефолта». 13 мая господин Байден говорил о подвижках в переговорах.

Подробнее о ситуации в США — в материале «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Олеся Павленко

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