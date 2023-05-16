Йеллен вновь предупредила Конгресс о рисках дефолта 1 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь направила лидерам Конгресса письмо о том, что власти не смогут исполнять свои обязательства уже к 1 июня без увеличения лимита госдолга.

«Мы по-прежнему считаем, что министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня и потенциально к 1 июня»,— говорится в письме госпожи Йеллен (цитата по AFP).

Министр финансов уже отправляла аналогичное письмо лидерам Конгресса в начале мая. Многие республиканцы выступают против повышения уровня госдолга без проведения бюджетных реформ. Республиканская партия контролирует нижнюю палату Конгресса — Палату представителей. Президент США Джо Байден готов обсуждать с Конгрессом сокращение расходов, но «не под угрозой дефолта». 13 мая он сообщал о подвижках в переговорах.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Леонид Уварчев