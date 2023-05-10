Не так страшен дефолт, как его малюют

Республиканские лидеры Конгресса США во вторник вечером встретились с президентом Джо Байденом, чтобы обсудить возможность поднятия потолка госдолга. Это необходимо для предотвращения дефолта страны по внешним обязательствам. Эксперты полагают: несмотря на разницу в позициях республиканцев и демократов, банкротство США маловероятно. Каждая сторона в итоге поступится чем-то, но негативного развития событий удастся избежать. При этом некоторые аналитики полагают, что дефолт не так уж и ужасен,— он как холодный душ мог бы, пусть и не без последствий, оздоровить излишне закредитованную американскую экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Джо Байден и республиканские лидеры Конгресса в рамках встречи в Белом доме мало продвинулись в разрешении грядущего кризиса, связанного с угрозой первого дефолта в новейшей истории США. Это следует из комментариев сторон по итогам переговоров.

Прогресс тем не менее все-таки есть. По замечанию спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, стороны спустя три месяца после возникновения проблемы «начали говорить». Более того, они заявили о готовности к продолжительным и детальным переговорам по сокращению расходов, что может в итоге привести к достижению соглашения. Очередная встреча лидеров Конгресса и Джо Байдена запланирована на эту пятницу.

Первыми после переговоров к прессе вышли спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Они выступили с единым посылом: траты необходимо сокращать, и республиканцы делают все, чтобы дефолта не произошло.

Митч Макконнелл заявил: «Решение в руках одного человека в Америке, который может подписать закон (президент США Джо Байден.— “Ъ”), и спикера Палаты представителей».

Господин Макконнелл смотрит в будущее с надеждой и уверен, что дефолта не будет.

При этом, в отличие от главного республиканца в Сенате, господин Маккарти не стал полностью исключать возможность дефолта. «Я сделал все, что в моих силах, чтобы не допустить дефолт. Мы приняли законопроект, который увеличил лимит долга»,— напомнил он журналистам о комплексе мер, принятом недавно Палатой представителей.

К слову, этот законопроект большинство экспертов с самого начала называли «мертворожденным», поскольку он вряд ли пройдет согласование в Сенате и будет подписан президентом.

Документ допускает поднятие потолка госдолга Соединенных Штатов на $1,5 трлн при условии значительного сокращения целого ряда программ и жесткой экономии на финансировании Пентагона.

Консерваторы хотят вернуть траты ведомства на уровень 2022 года и ограничить рост расходов до 1% на последующие десять лет. В Белом доме назвали предложения республиканцев недопустимыми и обвинили своих политических соперников в том, что те «берут в заложники американскую экономику». Хотя в администрации Джо Байдена и готовы говорить о сокращении расходов, там категорически не хотят увязывать эту дискуссию с лимитом госдолга.

Господин Маккарти с обвинениями не согласен: «Я хочу увидеть нечто разумное… Мы достигли предела… Мы должны что-то сделать с этим огромным долгом, который у нас есть. Сейчас он превышает $31 трлн». По словам спикера, в отличие от президента, который на переговоры идти не хотел, республиканцы последние три месяца занимались этой проблемой очень активно.

Джо Байден парировал в ходе пресс-конференции во вторник, что переговоры только стартовали. И виновник не он: как только республиканцы представили свой план, он сразу же собрал лидеров Конгресса на встречу, а до этого и говорить-то было не о чем. «После того как он (Кевин Маккарти.— “Ъ”) наконец предложил что-то, я позвонил ему и пригласил на встречу с другими лидерами Конгресса… И мы приступаем к работе… Наши сотрудники продолжат встречи, и лидеры (Конгресса.— “Ъ”) снова встретятся в пятницу, чтобы продолжить наши дискуссии, чтобы увидеть, достигли ли мы прогресса».

При этом Джо Байден повторил сказанное Митчем Макконнеллом: «Эта нация никогда не допустит дефолта».

По словам главы Белого дома, он не позволит, чтобы американская экономика (а с ней и вся мировая финансовая система) из-за этих разногласий погрузилась в глубочайший экономический кризис.

В ходе общения с журналистами американский лидер раскрыл, какие шаги в Белом доме рассматривают, чтобы дефолт США не наступил (как прогнозирует американский Минфин (.pdf)) 1 июня.

В частности, в Белом доме не исключили краткосрочное поднятие потолка на время переговоров, а также увеличение лимита госдолга президентом без разрешения Конгресса в рамках 4-й части 14-й поправки Конституции США. Она обязует правительство США в срок выплачивать свои долги. Этот юридический казус, по мнению некоторых экспертов, де-факто ставит под вопрос обоснованность всего потолка госдолга. И в краткосрочной перспективе это может помочь правительству в обеспечении своих обязательств и выпуске казначейских бумаг без ограничений. Правда, это также может привести к судебным разбирательствам. Раскритиковали идею использования поправки и лидеры республиканцев в Конгрессе, а значит они к этим разбирательствам готовы.

«Я рассматривал вопрос 14-й поправки... Но тем временем без повышения (потолка.— “Ъ”) мы все равно оказались бы на том же месте»,— заявил Джо Байден и подтвердил, что решать эту дилемму, возможно, придется в суде. Поэтому, хотя президент не исключает применение этой меры, он не считает, что подобный шаг сработает так, как того бы хотелось Белому дому.

Джо Байден заявил, что вопрос госдолга — первый в его списке. Он даже не исключил, что может отменить визит в Японию на саммит G7, если его личное присутствие в Вашингтоне будет необходимо.

В этой связи господин Байден пообещал: «Я вернусь к переговорам… Единственное, что я исключаю,— это дефолт, и я не собираюсь принимать бюджет с массовыми сокращениями». Президент выразил лишь готовность отозвать десятки миллиардов долларов по запросу республиканцев на все еще рабочее финансирование программ по борьбе COVID-19. Господин Байден также добавил, что в грядущие недели, пока будут идти переговоры по госдолгу, этот вопрос еще не раз будет «политизирован» республиканцами.

Комментируя итог встречи, лидер демократов в Сенате Чак Шумер, который тоже присутствовал на дискуссии по госдолгу, в целом охарактеризовал ее как встречу «плохих и хороших новостей». И раскритиковал Кевина Маккарти за отказ полностью исключить возможность дефолта.

Ответственность на республиканского лидера возложила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Стратегия выхода очень проста: делайте свою работу, Конгресс должен действовать, не допустить дефолта»,— взывала она.

Однако, как сообщает Politico, не исключено, что демократы все-таки пойдут на уступки консерваторам. Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис отдельно от республиканцев уже начали обсуждать возможный бюджет и соглашение о расходах. Это, по мнению издания, на шаг приблизило демократов к тому, на чем настаивают республиканцы,— к объединению вопроса лимита долга с вопросом о сокращении расходов. При этом на публике обе стороны по-прежнему непреклонны.

По итогам переговоров в Белом доме агентство Bloomberg отметило: «Чтобы соглашение об ограничении потолка долга США было заключено, обеим сторонам придется смириться с двумя фактами: финансовые перспективы требуют безотлагательного внимания, а о дефолте не должно быть и речи». При этом, как отмечает Bloomberg, «пока мало признаков компромисса, признающего обе истины». «В конце концов сделку заключат. Вопрос в том, какой ущерб будет нанесен за это время»,— считает издание.

В беседе с «Ъ» глава американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак выразил иную точку зрения. По его мнению, уровень американского долга достиг таких уровней, что «лучше бы объявили дефолт», в таком случае «система не безболезненно бы, но оздоровилась».

Да и точки невозврата, по его словам, в этом случае не будет: напротив, это может стать холодным отрезвляющим душем, который позволит правительству США более ответственно подходить к расходам, а не бесконечно включать печатный станок. По словам господина Шостака, «несмотря на отрицание исторических фактов либо же их более современное, "патриотичное" толкование, США все же объявляли дефолт несколько раз». «Правда, не в новейшей истории и не при той экономике, которой они обладают на сегодняшний день, но это происходило в 1790, 1861, 1933 годах, а в 1979-м был технический дефолт»,— добавил собеседник «Ъ».

Эксперт напомнил, что последний раз вплотную к дефолту Америка подошла совсем недавно,— похожая драма разыгрывалась в 2021 году, «когда демократам и республиканцам удалось достичь договоренности о повышении лимита госдолга за 72 часа до истечения срока».

При этом эксперт все-таки сомневается, что дефолт в правительстве США допустят особенно с учетом риторики о 14-й поправке, «которая говорит о том, что значимость публичного долга США, выпущенного в соответствии с законодательством, не может быть подвергнута сомнению». «Оспаривать такую позицию в суде, если желающие найдутся, будет чрезвычайно трудно»,— добавил он. Что касается понижения суверенного рейтинга из-за угрозы дефолта, то, по словам эксперта, такая вероятность велика.

Екатерина Мур, Вашингтон