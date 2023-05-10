Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не так страшен дефолт, как его малюют

Джо Байден провел переговоры с лидерами Конгресса

Республиканские лидеры Конгресса США во вторник вечером встретились с президентом Джо Байденом, чтобы обсудить возможность поднятия потолка госдолга. Это необходимо для предотвращения дефолта страны по внешним обязательствам. Эксперты полагают: несмотря на разницу в позициях республиканцев и демократов, банкротство США маловероятно. Каждая сторона в итоге поступится чем-то, но негативного развития событий удастся избежать. При этом некоторые аналитики полагают, что дефолт не так уж и ужасен,— он как холодный душ мог бы, пусть и не без последствий, оздоровить излишне закредитованную американскую экономику.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Джо Байден и республиканские лидеры Конгресса в рамках встречи в Белом доме мало продвинулись в разрешении грядущего кризиса, связанного с угрозой первого дефолта в новейшей истории США. Это следует из комментариев сторон по итогам переговоров.

Прогресс тем не менее все-таки есть. По замечанию спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, стороны спустя три месяца после возникновения проблемы «начали говорить». Более того, они заявили о готовности к продолжительным и детальным переговорам по сокращению расходов, что может в итоге привести к достижению соглашения. Очередная встреча лидеров Конгресса и Джо Байдена запланирована на эту пятницу.

Первыми после переговоров к прессе вышли спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Они выступили с единым посылом: траты необходимо сокращать, и республиканцы делают все, чтобы дефолта не произошло.

Митч Макконнелл заявил: «Решение в руках одного человека в Америке, который может подписать закон (президент США Джо Байден.— “Ъ”), и спикера Палаты представителей».

Господин Макконнелл смотрит в будущее с надеждой и уверен, что дефолта не будет.

При этом, в отличие от главного республиканца в Сенате, господин Маккарти не стал полностью исключать возможность дефолта. «Я сделал все, что в моих силах, чтобы не допустить дефолт. Мы приняли законопроект, который увеличил лимит долга»,— напомнил он журналистам о комплексе мер, принятом недавно Палатой представителей.

К слову, этот законопроект большинство экспертов с самого начала называли «мертворожденным», поскольку он вряд ли пройдет согласование в Сенате и будет подписан президентом.

Документ допускает поднятие потолка госдолга Соединенных Штатов на $1,5 трлн при условии значительного сокращения целого ряда программ и жесткой экономии на финансировании Пентагона.

Консерваторы хотят вернуть траты ведомства на уровень 2022 года и ограничить рост расходов до 1% на последующие десять лет. В Белом доме назвали предложения республиканцев недопустимыми и обвинили своих политических соперников в том, что те «берут в заложники американскую экономику». Хотя в администрации Джо Байдена и готовы говорить о сокращении расходов, там категорически не хотят увязывать эту дискуссию с лимитом госдолга.

Господин Маккарти с обвинениями не согласен: «Я хочу увидеть нечто разумное… Мы достигли предела… Мы должны что-то сделать с этим огромным долгом, который у нас есть. Сейчас он превышает $31 трлн». По словам спикера, в отличие от президента, который на переговоры идти не хотел, республиканцы последние три месяца занимались этой проблемой очень активно.

Джо Байден парировал в ходе пресс-конференции во вторник, что переговоры только стартовали. И виновник не он: как только республиканцы представили свой план, он сразу же собрал лидеров Конгресса на встречу, а до этого и говорить-то было не о чем. «После того как он (Кевин Маккарти.— “Ъ”) наконец предложил что-то, я позвонил ему и пригласил на встречу с другими лидерами Конгресса… И мы приступаем к работе… Наши сотрудники продолжат встречи, и лидеры (Конгресса.— “Ъ”) снова встретятся в пятницу, чтобы продолжить наши дискуссии, чтобы увидеть, достигли ли мы прогресса».

При этом Джо Байден повторил сказанное Митчем Макконнеллом: «Эта нация никогда не допустит дефолта».

По словам главы Белого дома, он не позволит, чтобы американская экономика (а с ней и вся мировая финансовая система) из-за этих разногласий погрузилась в глубочайший экономический кризис.

В ходе общения с журналистами американский лидер раскрыл, какие шаги в Белом доме рассматривают, чтобы дефолт США не наступил (как прогнозирует американский Минфин (.pdf)) 1 июня.

В частности, в Белом доме не исключили краткосрочное поднятие потолка на время переговоров, а также увеличение лимита госдолга президентом без разрешения Конгресса в рамках 4-й части 14-й поправки Конституции США. Она обязует правительство США в срок выплачивать свои долги. Этот юридический казус, по мнению некоторых экспертов, де-факто ставит под вопрос обоснованность всего потолка госдолга. И в краткосрочной перспективе это может помочь правительству в обеспечении своих обязательств и выпуске казначейских бумаг без ограничений. Правда, это также может привести к судебным разбирательствам. Раскритиковали идею использования поправки и лидеры республиканцев в Конгрессе, а значит они к этим разбирательствам готовы.

«Я рассматривал вопрос 14-й поправки... Но тем временем без повышения (потолка.— “Ъ”) мы все равно оказались бы на том же месте»,— заявил Джо Байден и подтвердил, что решать эту дилемму, возможно, придется в суде. Поэтому, хотя президент не исключает применение этой меры, он не считает, что подобный шаг сработает так, как того бы хотелось Белому дому.

Джо Байден заявил, что вопрос госдолга — первый в его списке. Он даже не исключил, что может отменить визит в Японию на саммит G7, если его личное присутствие в Вашингтоне будет необходимо.

В этой связи господин Байден пообещал: «Я вернусь к переговорам… Единственное, что я исключаю,— это дефолт, и я не собираюсь принимать бюджет с массовыми сокращениями». Президент выразил лишь готовность отозвать десятки миллиардов долларов по запросу республиканцев на все еще рабочее финансирование программ по борьбе COVID-19. Господин Байден также добавил, что в грядущие недели, пока будут идти переговоры по госдолгу, этот вопрос еще не раз будет «политизирован» республиканцами.

Комментируя итог встречи, лидер демократов в Сенате Чак Шумер, который тоже присутствовал на дискуссии по госдолгу, в целом охарактеризовал ее как встречу «плохих и хороших новостей». И раскритиковал Кевина Маккарти за отказ полностью исключить возможность дефолта.

Ответственность на республиканского лидера возложила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Стратегия выхода очень проста: делайте свою работу, Конгресс должен действовать, не допустить дефолта»,— взывала она.

Однако, как сообщает Politico, не исключено, что демократы все-таки пойдут на уступки консерваторам. Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис отдельно от республиканцев уже начали обсуждать возможный бюджет и соглашение о расходах. Это, по мнению издания, на шаг приблизило демократов к тому, на чем настаивают республиканцы,— к объединению вопроса лимита долга с вопросом о сокращении расходов. При этом на публике обе стороны по-прежнему непреклонны.

По итогам переговоров в Белом доме агентство Bloomberg отметило: «Чтобы соглашение об ограничении потолка долга США было заключено, обеим сторонам придется смириться с двумя фактами: финансовые перспективы требуют безотлагательного внимания, а о дефолте не должно быть и речи». При этом, как отмечает Bloomberg, «пока мало признаков компромисса, признающего обе истины». «В конце концов сделку заключат. Вопрос в том, какой ущерб будет нанесен за это время»,— считает издание.

В беседе с «Ъ» глава американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак выразил иную точку зрения. По его мнению, уровень американского долга достиг таких уровней, что «лучше бы объявили дефолт», в таком случае «система не безболезненно бы, но оздоровилась».

Да и точки невозврата, по его словам, в этом случае не будет: напротив, это может стать холодным отрезвляющим душем, который позволит правительству США более ответственно подходить к расходам, а не бесконечно включать печатный станок. По словам господина Шостака, «несмотря на отрицание исторических фактов либо же их более современное, "патриотичное" толкование, США все же объявляли дефолт несколько раз». «Правда, не в новейшей истории и не при той экономике, которой они обладают на сегодняшний день, но это происходило в 1790, 1861, 1933 годах, а в 1979-м был технический дефолт»,— добавил собеседник «Ъ».

Эксперт напомнил, что последний раз вплотную к дефолту Америка подошла совсем недавно,— похожая драма разыгрывалась в 2021 году, «когда демократам и республиканцам удалось достичь договоренности о повышении лимита госдолга за 72 часа до истечения срока».

При этом эксперт все-таки сомневается, что дефолт в правительстве США допустят особенно с учетом риторики о 14-й поправке, «которая говорит о том, что значимость публичного долга США, выпущенного в соответствии с законодательством, не может быть подвергнута сомнению». «Оспаривать такую позицию в суде, если желающие найдутся, будет чрезвычайно трудно»,— добавил он. Что касается понижения суверенного рейтинга из-за угрозы дефолта, то, по словам эксперта, такая вероятность велика.

Екатерина Мур, Вашингтон

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...