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Коммерсантъ FM
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43 американских сенатора-республиканца отказались одобрить повышение потолка госдолга

Группа из 43 сенаторов Конгресса США от Республиканской партии, включая лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла, отказалась одобрять повышение потолка госдолга без проведения бюджетных реформ, сообщает агентство Bloomberg.

«Наша экономика находится в состоянии свободного падения из-за неустойчивой бюджетной политики. Мы не будем голосовать за законопроект, который будет повышать полоток долга без существенных реформ в области расходов и бюджет»,— говорится в письме, направленном сенаторами-республиканцами главе демократического большинства Чаку Шумеру.

Как подчеркнул сенатор Майк Ли, республиканцы имеют более чем достаточно голосов в Сенате, чтобы остановить любой законопроект о повышении потолка госдолга США, который не будет включать значительные реформы в области расходов и бюджета.

Ожидается, что в ближайшее время администрация президента США Джо Байдена и ведущие представители американской Демократической партии вступят в переговоры с республиканцами, чтобы попытаться изменить их позицию по поводу повышения потолка госдолга.

У США осталось меньше месяца до достижения потолка госдолга, предупредила глава Минфина Джанет Йеллен. 1 мая она направила соответствующее письмо спикеру Палаты представителей американского Конгресса Кевину Маккарти. В нем говорится, что «к началу июня, а возможно, даже к 1 июня» ведомство не сможет продолжать удовлетворять все обязательства правительства, если до этого времени Конгресс не увеличит порог или не приостановит действие порога государственного долга.

Подробнее — в инфографике «Ъ» «У США остался месяц на урегулирование ситуации с госдолгом».

Александр Кислов

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