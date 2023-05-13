Байден сообщил о подвижках в переговорах по потолку госдолга

Президент США Джо Байден рассказал о ходе переговоров с Конгрессом о повышении лимита госдолга. По словам господина Байдена, переговоры продвигаются вперед, в ближайшие два дня станет известно больше об их прогрессе.

«Я думаю, что они продвигаются вперед… Мы еще не достигли критической точки»,— заявил президент журналистам на объединенной базе морской авиации Эндрюс (цитата по агентству Reuters). «Мы узнаем больше в ближайшие два дня»,— сказал он.

В начале следующей недели предполагается возобновление переговоров по потолку госдолга, Джо Байден встретится со спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса.

Администрация президента и республиканцы вступили в переговоры по госдолгу в начале года, поскольку в июне в США может наступит дефолт. 1 мая глава Минфина Джанет Йеллен напомнила об этом в письме господину Маккарти. После 43 американских сенатора-республиканца отказались одобрить повышение потолка госдолга.

Пока демократам и республиканцам в Конгрессе и администрации не удалось урегулировать вопрос, в последний раз госдолг США достиг законодательно установленного потолка в январе 2023 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Демократы рискуют остаться в долгу».

Мария Федотова