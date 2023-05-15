Грузия выдала разрешение на полеты первой российской авиакомпании

Власти Грузии выдали разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в страну с 17 мая. «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси с 17 мая семь раз в неделю, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это "Азимут эйрлайнз", которая уже с 17 мая может совершать полеты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полеты»,— сообщил телеканалу Imedi глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили (перевод ТАСС).

Ранее глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили сообщил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все три грузинских аэропорта: Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Названия авиакомпаний он не уточнял.

При этом власти Грузии ранее говорили, что рейсы из России должны выполняться только теми авиакомпаниями и самолетами, которые не попали под санкции.

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний 10 мая, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе говорили, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства. Правительство Грузии приветствовало этот шаг, однако президент страны Саломе Зурабишвили назвала отмену виз провокацией.